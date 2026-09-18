"아프리카에 K-스마트농업 심는다"…대동, AI 농업 비전 공유

AI 핵심 요약beta
- 대동은 18일 KOAFEC 장관회의서 아프리카 인사들에 미래농업 기술을 소개했다.
- 서울사무소에서 AI 정밀농업 솔루션과 스마트팜 시설을 시찰하며 역량을 알렸다.
- 대동은 아프리카 협력을 정밀농업·스마트팜으로 넓혀갈 계획이다.
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정밀농업·스마트팜 연계 맞춤형 협력 모델 모색
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 미래농업 리딩 기업 대동은 제8차 KOAFEC(한·아프리카 경제협력) 장관회의 산업시찰 프로그램을 통해 아프리카 장·차관급 인사와 관계자 100여 명에게 자사 미래농업 기술과 비전을 공유했다고 18일 밝혔다.
지난 11일 대동 서울사무소에서 진행된 이번 행사에는 아프리카 54개국 재무장관과 11개국 ICT 장관 및 관계자들이 참석했다. 대동은 방문단을 대상으로 AI 기반 정밀농업 솔루션 발표와 서울사무소 내 스마트팜 시설 시찰을 진행하며 미래농업 기술 역량을 소개했다.
대동은 토양, 작물, 농작업 과정에서 축적된 농업 데이터를 분석해 농지별 최적의 작업 계획을 수립하고, 이를 농기계 운용에 반영하는 데이터 중심 정밀농업 체계를 제시했다. 아울러 AI가 농지 상태를 분석하고 자율작업 농기계와 농업 로봇이 이를 현장에서 실행하는 지능형 농업 구조를 설명해 참석자들의 큰 관심을 받았다.
대동은 기후변화 대응과 식량안보 강화를 과제로 안고 있는 아프리카 시장에서 기계화 사업 경험을 꾸준히 축적해 왔다. 지난 2018년 앙골라 농림부 산하 메카나그로에 트랙터와 건설장비 등 약 3000대를 공급하는 1억 달러 규모의 프로젝트를 수행한 바 있다.
회사 측은 기존 앙골라 사업이 농기계 공급 위주였다면, 이번 교류는 정밀농업과 스마트팜까지 아우르는 미래농업 분야로 아프리카 협력 영역을 넓히는 전환점이 될 것으로 기대하고 있다. 향후 아프리카 각국의 농업 현대화 단계와 현지 수요에 맞춘 단계별 사업 모델을 발굴할 계획이다.
문희진 대동 GBD사업본부장은 "정부의 K-라이스벨트 사업 등 한·아프리카 농업 협력이 확대되는 가운데, 이제는 정부 간 협력을 넘어 민간기업의 기술과 사업 역량이 현지 농업의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 하는 것이 중요하다"며 "대동도 단기적인 수출 확대에 그치지 않고 각국의 농업 정책과 산업 여건에 맞는 장기적인 협력 기반을 구축해 아프리카 시장에서 새로운 사업 기회를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
한편 시장조사업체 모르도르 인텔리전스에 따르면 아프리카 농업기계 시장은 2025년 35억2000만 달러(약 4조9000억원)에서 연평균 4.24% 성장해 2031년 45억9000만 달러(약 6조3000억원) 규모에 이를 전망이다. 이 가운데 트랙터는 2025년 기준 전체 시장의 42.6%로 가장 큰 비중을 차지한다.
stpoemseok@newspim.com