대동, AI트랙터 고객 체험 확대…전국 대리점서 자율작업 시승 진행

비전 AI 기반 4단계 자율작업 성능 체감

기술 이해도 높여 영농 현장 확산 기반 강화

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 미래농업 리딩 기업 대동은 농업인이 AI트랙터의 자율작업 기술을 직접 경험하고 영농 환경 적용 가능성을 확인할 수 있도록 전국 29개 대리점 중심의 시승 프로그램을 운영한다고 6일 밝혔다.

대동은 AI트랙터에 대한 고객 접점을 넓히고 자율작업 기술을 보다 쉽게 경험할 수 있는 기회를 제공하는 데 초점을 맞춰 이번 프로그램을 기획했다. 시승은 대동 공식 홈페이지와 고객센터를 통해 신청 가능하며, 신청 고객에게는 각 권역센터에서 개별 연락해 세부 일정과 내용을 조율한다. 시승 행사는 연말까지 지속 운영할 계획이다.

[사진=대동]

일반 농기계는 마력과 작업 성능, 편의사양이 주요 선택 기준이지만, AI트랙터는 작업 경로 설정, 자율주행 방식, 운전자 개입 수준 등 실제 작업 과정에서 체감하는 사용성과 편의성이 제품 선택의 핵심 요소로 작용한다. 이에 대동은 단순 제품 설명이나 영상만으로 기술을 소개하는 데서 나아가 고객이 직접 장비를 운용하며 자율작업 기술력을 검증할 수 있도록 체험 기회 확대에 나섰다.

대동이 지난 4월 국내 출시해 농촌진흥청 신기술 농업기계로 지정된 AI트랙터(HX1400 AI, HX1200 AI)는 6개의 카메라를 활용한 비전 AI와 정밀 위치정보 기술 등을 기반으로 4단계 자율작업을 지원한다. 이를 통해 반복적인 주행과 작업 과정에서의 운전자 조작 부담을 대폭 줄이고, 농작업 편의성과 효율성을 극대화했다. 또한 'A-Motion 간편모드'를 탑재해 별도의 복잡한 설정 없이 A-B 직선 및 곡선 경로, 방위각을 활용한 작업 경로를 설정할 수 있어 농가 환경과 작업 상황에 맞춰 자율작업 기능을 유연하게 활용할 수 있다.

대동은 이번 시승 행사를 계기로 AI트랙터와 자율작업 기술을 직접 경험할 수 있는 기회를 지속 확대할 방침이다. 전국 대리점을 중심으로 체험 프로그램을 확장해 고객의 기술 이해도를 높이고, AI 기반 농작업 방식이 실제 영농 현장에 확산될 수 있도록 접점을 다져나갈 구상이다.

최형우 대동 국내사업본부장은 "AI 농기계가 확산되면서 고객의 제품 선택 기준도 단순한 기계 성능에서 실제 작업 효율과 기술 활용성으로 빠르게 바뀌고 있다"며 "대동은 이러한 변화에 맞춰 고객이 제품을 충분히 이해하고 선택할 수 있는 환경을 만들고, AI트랙터가 새로운 농작업 방식으로 자리잡을 수 있도록 시장 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com