[뉴스분석] 최저치 지지율에 돌파구 절실한 김민석…메시지 줄이고 민생 집중

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민주당 지지율 李 출범 후 최저치…국민의힘에 역전 당해

與 내부서 "金, 정치적 메시지 줄여야" 조언

"지지율 반등 돌파구는 민생 정책…당정 원팀 정책 제시해야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당의 지지율이 이재명 대통령 취임 후 최저치 수준으로 내려앉으면서 김민석 대표의 리더십이 시험대에 올랐다. 특히 김 대표가 취임 후 100일 안에 지지율을 10%포인트(p) 이상 올리겠다고 공약했던 터라 지지율 하락세가 더 뼈아픈 상황이다.

이에 대해 당 안팎에서는 김 대표의 잦은 정치적 메시지가 오히려 피로감을 낳고 있다는 우려가 제기되고 있다. 이에 김 대표는 메시지는 줄이되 민생 행보를 강화하는 노선으로 돌파구 찾기에 나선 모습이다.

김민석 더불어민주당 대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆지지율 하락세…與 내부서 "金, 정치적 메시지 줄여야"

여론조사 전문기관 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 7일부터 8일까지 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사 결과, 민주당 지지율은 전주 대비 7.0%p 하락한 35.5%였다. 리얼미터 조사에서 이재명 정부 출범 후 최저치다.

반면 국민의힘은 2.9%p 상승한 41.3%로 양당 간 지지율이 역전되는 결과가 나왔다. 이번 조사는 무선 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

지지율 하락세 국면을 두고 당 내부에선 김 대표의 '정치적 메시지'가 과도하다는 목소리가 나왔다. 정쟁의 최전선에 당대표가 전면 노출되면서 중도층의 이탈을 부르고 민생 이슈가 묻히는 부작용이 우려된다는 것이다.

앞서 김 대표는 유튜브 채널 '민티07' 등 미디어를 통해 연일 현안에 대한 입장을 직접 개진해 왔다.

한 민주당 중진 의원은 13일 기자와의 통화에서 "집권 여당으로서 지금 정국에 필요한 것은 공격적인 메시지가 아니라 국민의 삶을 살펴보고 피부에 와 닿는 정책적 메시지를 내야 할 때"라며 "메시지의 양을 대폭 줄이고 실질적인 민생 체감 성과를 만들어내는 데 주력해야 할 시점"이라고 제언했다.

당 핵심 관계자는 "일각에서 이재명 대통령의 많은 SNS(사회관계망서비스) 메시지 양에 대한 우려가 있는 것처럼 김 대표의 잦은 미디어 노출을 두고서도 지도부 발언의 무게감이 떨어질 수 있다거나 야당이 던지는 정쟁 이슈에 끌려갈 수 있다는 시선이 있는 건 사실"이라고 했다.

[안성=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 8일 기자들과 만나 농지전수조사와 관련해 "명확한 투기적 부분에 대해서 그것을 시정하면서 전체적으로 농지와 농업 상황을 정상화하자는 취지에서 출발한 것"이라고 설명했다. 2026.10.08 chogiza@newspim.com

◆벼베기·전통시장 등 '민생 행보' 가속화...돌파구는 '당정 원팀' 정책 제시

김 대표는 최근 미디어 노출 횟수를 줄이는 대신, 발로 뛰는 현장 밀착형 민생 행보에 주력하고 있다.

김 대표는 지난 7일에는 전국농민회총연맹 등 농민단체와 면담을 진행, 8일에는 경기 안성의 농업 현장을 찾아 직접 콤바인을 운전하며 벼베기 작업을 돕는 등 농지 전수조사로 뿔난 농민들의 애로사항을 살폈다.

또한 전북 임실시장과 축제 현장을 찾는 등 지역 상인들과 밥상 물가를 점검하고 민심을 청취했다.

아울러 당내에서 선수별 의원 모임을 소규모로 이어가며 11월 예산 국회 대응 방향 등에 대한 의원들의 의견을 수렴하고 있는 것으로 전해졌다.

김 대표가 지지율 반등을 이뤄내기 위한 돌파구는 결국 '민생 정책'이라는 조언이 나온다.

한 정치권 관계자는 기자에게 "현재의 지지율 부진을 털어내기 위해서는 이 대통령과 김 대표가 '원팀(One-Team)'을 이루어 오직 '민생 경제 회복'이라는 단 하나의 목소리를 내야만 민심을 되찾을 수 있다"고 강조했다.

그는 "내부 갈등으로 비칠 수 있는 정치적 메시지는 최대한 줄이고 중도층을 포섭할 수 있는 현장형 정책들이 제시돼야 할 것"이라고 덧붙였다.

박창환 장안대 특임교수는 "지지층과 대립각을 세우는 메시지보다는 실용성 있는 민생 정책과 대안을 제시해야 중도층과 핵심 지지층 모두를 아우를 수 있을 것"이라며 "결국 돌고 돌아 정국 안정의 핵심 열쇠는 다시 '부동산 문제'가 될 것"이라고 내다봤다.

seo00@newspim.com