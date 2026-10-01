김민석 "李대통령 SNS 소통, 옛 문법 탈피…부당 프레임엔 명료한 설명 필요"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 1일 이재명 대통령의 SNS 소통을 옹호했다.
- 김 대표는 인사 논란엔 설명하고, 왜곡 공세엔 선을 그었다.
- 잦은 SNS 활용 비판에도 국민이 판단할 일이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 1일 이재명 대통령의 적극적인 소셜네트워크서비스(SNS) 소통 행보와 관련해 "옛날 문법으로 볼 필요는 없다"며 옹호에 나섰다.
김 대표는 당 공식 유튜브 채널 '민티07'에 출연해 최근 이 대통령이 새벽 시간대 SNS를 통해 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자 검증 논란 등 현안에 대해 누리꾼들과 직접 의견을 주고받은 상황을 두고 이같이 밝혔다.
김 대표는 이 대통령이 김지용 중수청장 후보자를 둘러싼 '친윤 검사' 지적 등에 직접 해명글을 올린 것에 대해 "인사에 대한 결정을 그대로 하느냐와는 별개로, 제기되는 문제 중 올바른 지적은 수용해야 하지만 사실이 아닌 것을 계속 프레임화하는 경우에는 인사에 관한 결정과 별도로 명료하게 설명할 필요가 있다고 보신 것 같다"고 해석했다.
이어 지적에 따라 인사를 번복해야 한다는 일각의 요구와 관련해 "정당한 지적은 수용하되, 전혀 아닌 내용이나 이미 설명이 끝난 부분까지 왜곡해 공세를 이어가는 것에는 명확하게 선을 긋고 소통하는 과정"이라고 설명했다.
이 대통령의 SNS 소통 빈도가 높아진 점을 두고 일각에서 '잦은 SNS 활용'을 문제 삼는 비판이 나오는 것에 대해서는 기존 정치 관습을 넘어선 소통 방식이라는 점을 강조했다.
김 대표는 "과거 방식대로 소통을 줄이면 또 '왜 이렇게 소통을 안 하느냐'는 비판이 나올 수밖에 없다"며 "그런 주장에 흔들리지 말고 국민과 나누고 싶은 말씀이 있을 때 편하게 소통하시면 되고, 혹여 과하다고 느껴지면 국민들이 스스로 판단할 것"이라고 덧붙였다.
아울러 김 대표는 대통령의 SNS에 도를 넘은 악성 댓글이 달리는 상황에 대해서도 "보기에 민망한 경우도 있다"면서도 "결국 정치는 국민이 해나가는 것이라는 기조 아래에서 잘 풀어져 나갈 것"이라고 전망했다.
seo00@newspim.com