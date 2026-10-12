김민석 "왜 가만히 두느냐는 얘기 많이 들어"...與 강경파 공개 반발 거듭 비판

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"여당은 내부서 문제 제기하는 게 적절"

"공직자는 본인이 하는 일에 집중해야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 여권 내 검찰개혁을 둘러싼 공개적인 이견 표출과 관련해 "도대체 왜 가만히 두느냐"는 취지의 이야기가 자신에게도 넘칠 만큼 많이 들어온다며 여당은 내부에서 문제제기를 하는 것이 적절하다고 강조했다.

김 대표는 12일 민주당 공식 유튜브 채널 '민주당TV'의 프로그램 '민티07'에 출연해 이재명 대통령의 최근 메시지를 언급하며 여권 내 공개적인 비판 방식에 대한 입장을 밝혔다.

김민석 더불어민주당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

김 대표는 "여당에서 이야기를 여당 내부에서 전할 수 있는 분들은 그 안에서 내부적인 방식으로 충분히 여러 가지 문제 제기를 할 수 있고, 또 해왔다"며 "심지어 경우에 따라서는 대통령께도 직접 의사 전달을 할 수 있는 분들이 계시기 때문에 그런 방식으로 하는 것이 좋다"고 말했다.

이어 "공직자의 경우는 그 일을 자기가 다른 방식으로 표현하는 것이 좋다"며 "본인이 하는 일을 중심으로 하면서 하는 것이 좋다"고 강조했다.

이는 최근 검찰개혁과 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선을 둘러싸고 여권 내부에서 공개적인 비판이 이어지는 상황과 맞물린 발언으로 풀이된다.

김 대표는 "사실은 저한테도 '도대체 왜 가만히 있냐 내지는 가만히 두냐'라고 정말 아주 꽉 차서 목이 넘칠 만큼 많은 이야기가 온다"고 말했다.

이어 "저희도 다양한 방식으로 직접, 또는 가까운 분들을 통해 이야기도 하고 공개적으로 적절하게 메시지도 보내면 '그것은 이런 선까지만 하겠다'는 이야기를 전해 듣기도 한다"고 했다.

김 대표는 이 같은 상황을 두고 여권 내부의 공개적인 비판이 합리적인 수준을 넘어서는 데 대한 문제의식이 있다고 설명했다.

그는 "검찰 개혁 과정을 우리가 설정한 선에서 적정하게 정리하고 또 그다음 넘어가야 되는 저희의 내란 잔부를 확실하게 끊는 문제가 있다"며 "그 중심은 놓치지 않고 가는 것이 옳겠다. 그것이 정부와 여당의 역할"이라고 말했다.

그러면서 "일정한 합리적 비판은 있을 수 있으나 그것이 도를 넘거나 방법에 있어서 합리적이지 않은 부분은 전체적인 에너지를 모으는 데 적절치 않다"며 "그런 합리성에 대한 문제의식"이라고 강조했다.

김 대표는 정부·여당이 검찰개혁 이후 경제 성장 등 국정 과제에 집중해야 한다고도 밝혔다.

그는 "애초 취지에서 어긋날 수 있는 부분을 정리하면서 가장 큰 K-경제가 확실하게 성장하고 우뚝 설 수 있도록 해야 한다"며 "한편으로는 성장, 또 한편으로는 성장의 근원을 저희들이 잘 관리하는 이 두 개가 국정의 최대 관심사"라고 말했다.

앞서 이재명 대통령은 지난 9일 엑스(X, 옛 트위터)에 "능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안되니 대의명분 삼아 급진개혁을 내세우며 내부 공격을 하는 것이 더 문제"라고 적었다.

김 대표는 이 대통령의 메시지에 대해 "그런 부분에 있어서 일정한 합리적 비판은 있을 수 있으나 그것이 도를 넘거나 방법에 있어서 합리적이지 않은 부분은 전체적인 에너지를 모으는 데 적절치 않다"고 했다.

이어 "대통령께서 표현하는 그런 답답함도 그런 국정의 초점으로 지금 정부 여당이라든가 또는 전체의 어떤 공직의 힘을 모아줘야 하는데 그런 부분에 대한 합리성의 문제의식이라고 생각한다"고 말했다.

allpass@newspim.com