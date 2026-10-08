김민석, 다이빙 중국대사 접견…"중국의 새만금 투자 후속 작업 도와달라"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 8일 다이빙 주한중국대사를 만나 협조를 요청했다.
- 새만금 투자 후속작업과 양국 청년 교류 확대를 제안했다.
- 중국 내 한국 독립운동 사적지 보존과 APEC 성공을 당부했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 8일 다이빙 주한중국대사를 만나 중국의 새만금 투자 관련 후속작업과 양국 청년 교류 확대, 중국 내 한국 독립운동 사적지 보존 등에 대한 협조를 요청했다.
김 대표는 이날 오후 국회 본관 당대표회의실에서 다이빙 대사를 접견했다.
김 대표는 시진핑 중국 국가주석과 이재명 대통령의 상호 국빈 방문을 비롯해 자신과 왕이 중국 외교부장의 방문 등으로 양국 간 교류가 활발해졌다고 평가했다.
그러면서 다이빙 대사에게 세 가지 협조 사항을 요청했다. 우선 중국의 새만금 투자와 관련해 "앞으로도 그 후속작업이 잘 이루어질 수 있도록 도와달라"고 말했다.
양국 청년 교류 확대도 제안했다. 특히 한국 대학생들이 중국을 방문해 현지 발전상과 사회적 현안을 직접 접할 기회를 확대할 필요가 있다고 했다.
김 대표는 최근 귀국한 노재헌 주중대사를 만났을 때와 중국 칭화대를 방문했을 때도 청년 교류 확대 필요성을 언급했다고 말했다.
또 중국 내 한국 독립운동 관련 사적지의 보존과 관리에도 지속적인 관심을 당부했다.
김 대표는 "지난번 뤼순 감옥에 갔을 때 안중근 의사의 기록들을 잘 보관해 준 것을 아주 의미 있게 봤다"며 "중국에 우리의 역사적인 사적지가 많이 있는데, 지금까지처럼 배려해 주면 한중 양국 관계에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.
아울러 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적인 개최를 기원했다.
김 대표는 "APEC 정상회의가 선전에서 성공할 수 있도록 최대한 함께 협력하겠다"라고 밝혔다.
chogiza@newspim.com