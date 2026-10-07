김민석, 강경파에 "김지용 문제 더 말하지 않을 것으로 안다...청문회로 다뤄야"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 7일 중수청장 논란을 제어하겠다고 했다.
- 국감 기간엔 국감에 집중하고 인사청문회서 다뤄야 한다고 했다.
- 신천지 개입설 조사와 병역특례 논란은 검토와 조정에 나섰다.
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"국가대표 병역특례, 제도 개선 필요성 공감"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 7일 중대범죄수사청(중수청)장 인선을 비판해온 당내 강경파와 관련 "이미 충분히 의사 표명을 하셔서 (의원들도) 더 그 문제에 대해서는 말씀을 안 하실 것으로 안다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 오전 민주당 공식 유튜브 민주당티비 방송 '민티07'에 출연해 "(제가) 당에서 이 문제에 대해 제어할 때가 됐다는 얘기를 했다" 이같이 말했다.
김 대표는 "국정감사 기간에는 국감 이슈에 집중하는 것이 좋고, 중수청장 이슈도 인사청문회라는 제도를 통해 다룰 수 있다"며 "개별적 의사 표현이 충분히 된 만큼 이제 인사청문회를 통해 다루는 것이 적절하다"고 강조했다.
지난 8.17 전당대회 과정에서 제기된 신천지 개입설 조사와 관련해선 김 대표는 "박선원 최고위원이 맡아서 진행했으며, 사실상 일단락된 것으로 알고 있다"고 전했다.
이어 "해당 조사 보고서를 공개 보고 형태로 할지 등 공개 방식을 검토 중인 단계"라고 덧붙였다.
시사타파 등 유튜버 당원에 대한 징계 요구건에 대해서는 "전당대회 이후 중앙당과 시·도당 윤리심판원이 해체되고 재구성되는 시기여서 절차상 시간이 걸렸다"며 "윤리심판원 구성이 완료된 만큼 절차에 따라 검토가 진행될 것"이라고 설명했다.
최근 아시안게임 이후 다시 불거진 구기 종목 등의 국가대표 병역특례 논란에 대해서는 제도 개선 필요성에 공감했다.
김 대표는 "과거에는 국위선양 차원에서 시작된 제도지만, 지금은 시대와 국가 위상이 변한 만큼 대상과 방식을 크게 손보거나 조정해야 한다는 문제의식이 있다"며 "관련 상임위원회 의원들이 아예 폐지하자는 의견부터 종목·프로 선수 제한 등 다양한 입법을 제안한 상태인 만큼, 큰 틀에서 종합적으로 조정하도록 관련 위원들에게 검토를 맡기기로 잠정 의견을 모았다"고 설명했다.
allpass@newspim.com