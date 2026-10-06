김민석 "검찰개혁 과한 요구, 당에서 제어할 때 됐다…민생 집중해야"

"개혁 기준은 국민 삶…대통령 리더십 훼손 우려도 살펴야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 검찰개혁과 관련해 "과한 요구나 주장으로 전체 개혁의 진영과 대열, 전선과 대통령의 리더십 자체가 훼손될 우려가 있다면 당에서 제어할 때도 됐다"고 밝혔다.

김 대표는 6일 민주당 공식 유튜브 프로그램 '민티07'에 출연해 "검찰개혁을 강하게 주장했던 목소리에서 요구하던 부분들을 대부분 채우고 더 나아간 부분들이 있기 때문에 이제는 민생개혁에 집중해야 할 시점"이라며 이같이 말했다.

김민석 더불어민주당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

김 대표는 개혁의 기준으로 "국민의 삶"을 제시하며 개혁의 목표를 분명히 하는 것뿐만 아니라 실제 성과를 내는 것이 중요하다고 강조했다.

그는 "개혁은 목표의 선명성도 중요하지만 실제 성과를 내는 것, 성과의 실질성이 중요하다"며 "여러 가지 개혁이 다 중요하지만 결국 정치는 여러 가지 개혁 중 민생에 직결되는 개혁에 끊임없이 더 집중해나가는 것이 좋다"고 말했다.

과거 열린우리당 시절 국가보안법 개정·폐지 논쟁을 사례로 들기도 했다.

김 대표는 "독소 조항을 없애는 개정에 집중하고 가능할 수 있을 때 그것을 하자는 의견과 차제에 다 폐지하자는 의견이 내부에서 갈렸다"며 "독소 조항 개정은 할 수 있었던 상황에서 실질적으로 정리가 안 되면서 폐지론도 정리가 안 됐고 결국 이도 저도 안 되는 상황으로 갔다"고 설명했다.

이어 "그 사안이 잘 안 됐을 뿐만 아니라 그것을 추진했던 열린우리당 자체가 그것 때문에 정치적으로 쭉 어려움을 겪게 되는 상황으로 갔던 사례를 정말 생각해볼 수 있다"고 덧붙였다.

그는 "정치적인 개혁, 사회적인 개혁 등 다 중요하지만 각각의 개혁을 하나만 잡고 있을 수는 없다"며 "일정하게 실질적 성과를 내는 단계를 넘어서면 결국 끊임없이 민생과 직결된 것으로 집중해가는 것이 바람직하다"고 말했다.

또한 김 대표는 "성장과 수출에서는 상당한 성과를 내지만 제가 최근에 많이 듣는 말씀은 그 그늘에 있는 분들이 많다는 것"이라며 "소상공인, 청년 등 정말 흘려들을 수 없는 굉장히 안타까운 사연들이 많다"고 했다.

그러면서 주거와 일자리, 서민 금융 등을 언급하며 "성장을 위한 3대 메가 프로젝트가 하나의 축이라면 양극화 해소를 위한 3대 사회개혁이 또 하나의 축이다. 궁극적으로는 3대 사회개혁이 더 중요하다고 본다"고 밝혔다.

김 대표는 "결국 우리가 성장하는 이유도 모두가 잘 살기 위한 것"이라며 "주거, 일자리, 서민 금융 등 제시된 것들에 집중해나가는 것이 좋다"고 말했다.

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