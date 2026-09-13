김민석 "경찰개혁, 검찰보다 더 강력하게 진행돼야...적당히 넘어가지 않겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 13일 검찰·경찰개혁의 강화를 주문했다.
- 경찰개혁이 미온적이고 소극적이라며 더 강력히 추진하라고 했다.
- 공소청·중수청 출범도 차질 없이 준비하라고 강조했다.
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용혜인 사퇴와 후속 조치에 대한 논의는 오가지 않아
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 13일 검찰개혁 및 경찰개혁과 관련해 "시대적 흐름과 국민 정서, 요구에 대한 민감도가 부족한 것 같다"며 강도높은 개혁을 주문했다.
이용우 민주당 대변인은 이날 오후 국무총리 공관에서 진행된 고위당정협의회 이후 브리핑에서 이같이 전했다.
이 대변인에 따르면 김 대표는 경찰개혁에 대해 더욱 강경한 입장이었다. 그는 "김 대표가 현재까지 경찰개혁 과정을 보면 미온적이고 소극적이라고 강하게 지적했다"며 "검찰개혁보다 더 강력하게 진행돼야 한다고 주문했다"고 설명했다.
이어 "경찰개혁이 적당히 이뤄지고 그런 방식으로 넘어가지는 않겠다, 그럴 수 없는 상황이라고 했다"며 "국민 눈높이와 엄중한 상황에서 떠밀려서 하면 경찰이 밀려날 것이라고 강조했다"고 덧붙였다.
그에 따르면 김 대표는 적극적이고 선제적이며 자율적인 개혁을 주문하면서 비판이 나오지 않도록 철저해야 한다고 했다.
이 대변인은 "법무부 장관 직무대행이 잘 챙기겠다고 답변했다"며 "공소청과 중수청 출범과 함께 형사사법체계가 시작되기에 국민들과 직결되는 문제"라고 전했다.
그러면서 "중요한 사법체계 변화이기 때문에 한치의 오차도 없이 차질없이 출범할 수 있도록 하는 측면에서 강력한 의지와 주문을 했다"고 설명했다.
다만 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 사퇴와 후속 조치와 관련해서는 별도의 논의가 오가지 않았다.
kimsh@newspim.com