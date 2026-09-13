[중국증시 주간 포인트] ②항셍테크지수 50개주 확대, 아태 안보현안 논의, 세미콘 인디아, 메타X 보호예수 해제, 쉬인 항셍종합지수 편입, 미리보는 다음주 5대 이슈 등

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <[중국증시 주간 포인트] ①미국∙일본∙영국 금리결정, 8월 中 실물경제 지표, 이란·걸프국 호르무즈 논의, 삼성∙CXMT 메모리 탑재 'AI폰', 화웨이 커넥트, 앤트로픽 컨퍼런스 등>에서 이어짐.

◆ 항셍테크지수 50개주로 확대…AI 비중 강화

9월 18일 0시 항셍지수공사(恒生指數公司)는 항셍테크지수(恒生科技指數)의 구성 종목과 지수 산정 방식을 확대·개편하는 방안에 대한 의견 수렴을 마감한다.

지수는 50개 종목으로 확대되며 인공지능(AI)을 독립적인 테마로 설정하고, 10개 종목은 '매출 증가율이 가장 빠른' 기업에 할당한다. 최종 방안은 9월 말 확정될 예정이다.

주요 관심사는 새로운 규정이 편입 대상 종목에 대한 시장의 기대를 어떻게 변화시킬지 여부다. 특히 알고리즘 및 휴머노이드·체화형 AI 기업에 대한 패시브 자금 유입 확대 여부는 홍콩 기술주 시장의 중장기적인 구조적 자금 흐름을 가늠하는 지표가 될 전망이다.

◆ 베이징 샹산포럼 개최…아태 안보 현안 논의

'제13회 베이징 샹산 포럼(北京香山論壇)'이 9월 15일부터 17일까지 개최된다.

이는 아시아·태평양 지역의 중요한 국방·안보 대화 플랫폼으로, 중국을 비롯한 각국의 국방·안보 관계자와 전문가들이 모여 국제 안보 정세와 지역 안보 현안, 군사·안보 분야 협력 방안 등을 논의한다.

◆ '세미콘 인디아' 개최…글로벌 반도체 기업 한자리에

'세미콘 인디아(Semicon India)'가 인도 뉴델리에서 9월 17일부터 19일까지 진행된다.

세미콘 인디아는 반도체 제조·장비·소재·패키징·설계·공급망 등 산업 전반을 아우르는 글로벌 반도체 전시·콘퍼런스다. 각국 반도체 기업과 정부·정책 관계자, 전문가들이 참여해 인도의 반도체 산업 육성과 글로벌 공급망 협력 방안 등을 논의한다.

◆ 기업 관련 이슈

1. '트립닷컴' 등 상반기 막바지 실적 발표

미국·중국 A주·홍콩증시의 실적 발표가 소강 국면에 접어드는 가운데, 중국 대표 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴(攜程集團·셰청·Ctrip 9961.HK/TCOM)은 미국 동부시간 9월 15일 장 마감 후 올해 2분기 및 상반기 실적을 발표한다.

9월 16일에는 중국 부동산 개발사 헝다그룹(恒大集團 에버그란데 3333.HK)의 전기차 전담 개발사인 헝다신에너지자동차(0708.HK, 이하 헝다자동차)가 이사회를 개최하고 실적 보완 제출안을 심의한다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 트립닷컴(9961.HK/TCOM), 헝다신에너지자동차(0708.HK)

[사진 = 무시집적회로 공식 홈페이지] 무시집적회로(沐曦∙METAX 688802.SH) 기업 홍보 이미지.

2. '메타X', 보호예수 해제…유통물량 75% 확대

중국 GPU(그래픽처리장치) 제조사 메타X(沐曦股份∙METAX·무시집적회로 688802.SH)의 기업공개(IPO) 당시 기관 배정 물량 가운데 1396만6000주에 대한 보호예수가 9월 17일 해제된다.

메타X가 9일 공시한 내용에 따르면 이번 해제 물량은 IPO 당시 기관투자가에 배정된 공모주 가운데 9개월간 보호예수된 물량이다. 전체 발행주식의 3.4906%에 해당하며, 보호예수 기간이 만료됨에 따라 17일부터 시장에서 거래할 수 있게 된다.

이번 물량은 기존 유통주식 약 1853만주와 비교하면 상당한 규모다. 해제 이후 유통주식은 약 3249만주로 늘어나 기존 대비 약 75% 확대될 예정이다. 9월 11일 종가 489위안을 기준으로 하면 해제 물량의 시장가치는 약 68억3000만 위안에 달한다.

보호예수 해제 자체가 실제 매도로 직결되는 것은 아니지만, 시장에서 거래 가능한 주식이 크게 늘어나면서 단기적으로 수급 부담이 커질 가능성이 있다.

특히 이번 물량은 IPO 당시 기관투자가가 배정받은 주식으로, 발행가 대비 현재 주가 상승폭이 큰 만큼 차익실현 매물이 출회될 가능성도 있다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 메타X(688802.SH)

3. '중금공사' 흡수합병 승인…15일부터 A주 거래정지

중국 대형 투자은행(IB)이자 증권사인 중금공사(中金公司∙CICC 601995.SH/3908.HK)는 주식 교환 방식의 흡수합병을 통한 중대 자산재편 프로젝트와 관련해 A주 반대주주의 주식 매수청구권 관련 사항을 추진할 예정이라고 공시했다.

7일 밤 CICC 공시에 따르면, 중국증권감독관리위원회(CSRC)는 CICC가 동흥증권(東興證券 601198.SH)과 신달증권(信達證券 601059.SH)을 주식교환 방식으로 흡수합병하는 계획을 승인했다. 중금공사 A주는 2026년 9월 15일 개장부터 연속 거래정지에 들어간다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 중금공사(601995.SH/3908.HK)

[사진 = 바이두] 3사의 기업명 및 기업 로고 이미지.

4. 쉬인, 항셍종합지수 신속 편입…15일부터 적용

항셍지수공사(恒生指數公司)는 중국 온라인 패스트 패션 플랫폼 운영업체 쉬인(希音·SHEIN 0625.HK)이 신속 편입 규정 요건을 충족함에 따라 9월 14일 장 마감 후 항셍종합지수 및 관련 분류지수에 편입된다고 공시했다. 편입은 9월 15일 개장부터 적용된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 쉬인(0625.HK)

◆ 미리 내다보는 다음주(9월21~27일) 이벤트

1. BofA 하트넷 "9월 24일 미·중 외교 대형 이벤트 가능성"

뱅크오브아메리카(BofA)의 마이클 하트넷(Michael Hartnett) 수석 투자전략가는 9월 24일 미·중 외교 관련 대형 이벤트가 있을 것이라는 관측을 내놨다.

2. AI 토론의 장, 알리바바 '압사라 콘퍼런스' 개최

중국 알리바바(阿裏巴巴 9988.HK) 그룹 산하의 클라우드 사업 전담 자회사인 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈)가 주최하는 연례 과학기술 회의인 '압사라 콘퍼런스(雲棲大會∙APSARA Conference) 2026'이 9월 22~24일 항저우에서 개최된다.

모델, 에이전트, 에이전틱 클라우드(Agentic Cloud)를 중심으로 5개 계층의 풀스택 기술을 세분화해 소개하고 알리바바 클라우드의 핵심 기술 및 연간 출시 제품을 공개할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알리바바(9988.HK)

3. AI 시대 메모리 기술 논의…'GMIF 2026' 개최

'제5회 GMIF 2026 글로벌 메모리 산업 혁신 포럼(Global Memory Innovation Forum)'이 9월 22~23일 중국 선전(深圳)시에서 열린다.

AI 시대의 클라우드·엣지·단말기 전 영역에서 메모리 기술의 발전과 산업 협력을 중점적으로 논의할 예정이다.

4. 퀄컴, '2나노 스냅드래곤8 엘리트 Gen6' 공개

퀄컴이 '스냅드래곤 서밋 2026'을 9월 22일부터 24일까지 하와이에서 개최하고, TSMC 2나노 공정을 적용한 최초의 '스냅드래곤8 엘리트 Gen6' 칩을 공개할 예정이다.

일반형 SM8950과 프로형 SM8975로 구성되며 성능은 18% 향상되고 전력 소모는 36% 감소할 것으로 예상된다.

샤오미18 시리즈가 최초 탑재 제품이 되며 이후 삼성전자, 오포 등 브랜드가 뒤따를 예정이다.

5. '메타 커넥트 2026' 개최…AI 안경·XR 신제품 주목

메타 플랫폼스(Meta Platforms)가 매년 개최하는 XR(확장현실)·AI·스마트 안경 관련 개발자·기술 콘퍼런스인 '메타 커넥트 2026(Meta Connect 2026)'이 미국 현지시간 9월 23일부터 24일까지 개최된다.

여러 XR 하드웨어와 신형 스마트 안경 제품이 출시를 앞두고 있으며, 마크 저커버그가 기조연설에 나선다.

pxx17@newspim.com