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[중국증시 주간 포인트] ②항셍테크지수 50개주 확대, 아태 안보현안 논의, 세미콘 인디아, 메타X 보호예수 해제, 쉬인 항셍종합지수 편입, 미리보는 다음주 5대 이슈 등

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AI 핵심 요약

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  • 항셍테크지수 50개로 확대하며 AI 비중을 강화했다
  • 베이징 샹산포럼과 세미콘 인디아가 15일부터 잇따라 열린다
  • 메타X 보호예수 해제와 중금공사 거래정지 등 변수 부각됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 9월 13일 오후 9시50분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <[중국증시 주간 포인트] ①미국∙일본∙영국 금리결정, 8월 中 실물경제 지표, 이란·걸프국 호르무즈 논의, 삼성∙CXMT 메모리 탑재 'AI폰', 화웨이 커넥트, 앤트로픽 컨퍼런스 등>에서 이어짐.

◆ 항셍테크지수 50개주로 확대…AI 비중 강화

9월 18일 0시 항셍지수공사(恒生指數公司)는 항셍테크지수(恒生科技指數)의 구성 종목과 지수 산정 방식을 확대·개편하는 방안에 대한 의견 수렴을 마감한다.

지수는 50개 종목으로 확대되며 인공지능(AI)을 독립적인 테마로 설정하고, 10개 종목은 '매출 증가율이 가장 빠른' 기업에 할당한다. 최종 방안은 9월 말 확정될 예정이다.

주요 관심사는 새로운 규정이 편입 대상 종목에 대한 시장의 기대를 어떻게 변화시킬지 여부다. 특히 알고리즘 및 휴머노이드·체화형 AI 기업에 대한 패시브 자금 유입 확대 여부는 홍콩 기술주 시장의 중장기적인 구조적 자금 흐름을 가늠하는 지표가 될 전망이다.

◆ 베이징 샹산포럼 개최…아태 안보 현안 논의

'제13회 베이징 샹산 포럼(北京香山論壇)'이 9월 15일부터 17일까지 개최된다.

이는 아시아·태평양 지역의 중요한 국방·안보 대화 플랫폼으로, 중국을 비롯한 각국의 국방·안보 관계자와 전문가들이 모여 국제 안보 정세와 지역 안보 현안, 군사·안보 분야 협력 방안 등을 논의한다.

◆ '세미콘 인디아' 개최…글로벌 반도체 기업 한자리에

'세미콘 인디아(Semicon India)'가 인도 뉴델리에서 9월 17일부터 19일까지 진행된다.

세미콘 인디아는 반도체 제조·장비·소재·패키징·설계·공급망 등 산업 전반을 아우르는 글로벌 반도체 전시·콘퍼런스다. 각국 반도체 기업과 정부·정책 관계자, 전문가들이 참여해 인도의 반도체 산업 육성과 글로벌 공급망 협력 방안 등을 논의한다.

◆ 기업 관련 이슈

1. '트립닷컴' 등 상반기 막바지 실적 발표

미국·중국 A주·홍콩증시의 실적 발표가 소강 국면에 접어드는 가운데, 중국 대표 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴(攜程集團·셰청·Ctrip 9961.HK/TCOM)은 미국 동부시간 9월 15일 장 마감 후 올해 2분기 및 상반기 실적을 발표한다.

9월 16일에는 중국 부동산 개발사 헝다그룹(恒大集團 에버그란데 3333.HK)의 전기차 전담 개발사인 헝다신에너지자동차(0708.HK, 이하 헝다자동차)가 이사회를 개최하고 실적 보완 제출안을 심의한다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 트립닷컴(9961.HK/TCOM), 헝다신에너지자동차(0708.HK)

[사진 = 무시집적회로 공식 홈페이지] 무시집적회로(沐曦∙METAX 688802.SH) 기업 홍보 이미지.

2. '메타X', 보호예수 해제…유통물량 75% 확대

중국 GPU(그래픽처리장치) 제조사 메타X(沐曦股份∙METAX·무시집적회로 688802.SH)의 기업공개(IPO) 당시 기관 배정 물량 가운데 1396만6000주에 대한 보호예수가 9월 17일 해제된다.

메타X가 9일 공시한 내용에 따르면 이번 해제 물량은 IPO 당시 기관투자가에 배정된 공모주 가운데 9개월간 보호예수된 물량이다. 전체 발행주식의 3.4906%에 해당하며, 보호예수 기간이 만료됨에 따라 17일부터 시장에서 거래할 수 있게 된다.

이번 물량은 기존 유통주식 약 1853만주와 비교하면 상당한 규모다. 해제 이후 유통주식은 약 3249만주로 늘어나 기존 대비 약 75% 확대될 예정이다. 9월 11일 종가 489위안을 기준으로 하면 해제 물량의 시장가치는 약 68억3000만 위안에 달한다.

보호예수 해제 자체가 실제 매도로 직결되는 것은 아니지만, 시장에서 거래 가능한 주식이 크게 늘어나면서 단기적으로 수급 부담이 커질 가능성이 있다.

특히 이번 물량은 IPO 당시 기관투자가가 배정받은 주식으로, 발행가 대비 현재 주가 상승폭이 큰 만큼 차익실현 매물이 출회될 가능성도 있다. 

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 메타X(688802.SH)

3. '중금공사' 흡수합병 승인…15일부터 A주 거래정지

중국 대형 투자은행(IB)이자 증권사인 중금공사(中金公司∙CICC 601995.SH/3908.HK)는 주식 교환 방식의 흡수합병을 통한 중대 자산재편 프로젝트와 관련해 A주 반대주주의 주식 매수청구권 관련 사항을 추진할 예정이라고 공시했다.

7일 밤 CICC 공시에 따르면, 중국증권감독관리위원회(CSRC)는 CICC가 동흥증권(東興證券 601198.SH)과 신달증권(信達證券 601059.SH)을 주식교환 방식으로 흡수합병하는 계획을 승인했다. 중금공사 A주는 2026년 9월 15일 개장부터 연속 거래정지에 들어간다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 중금공사(601995.SH/3908.HK)

[사진 = 바이두] 3사의 기업명 및 기업 로고 이미지.

4. 쉬인, 항셍종합지수 신속 편입…15일부터 적용

항셍지수공사(恒生指數公司)는 중국 온라인 패스트 패션 플랫폼 운영업체 쉬인(希音·SHEIN 0625.HK)이 신속 편입 규정 요건을 충족함에 따라 9월 14일 장 마감 후 항셍종합지수 및 관련 분류지수에 편입된다고 공시했다. 편입은 9월 15일 개장부터 적용된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 쉬인(0625.HK)

◆ 미리 내다보는 다음주(9월21~27일) 이벤트

1. BofA 하트넷 "9월 24일 미·중 외교 대형 이벤트 가능성"

뱅크오브아메리카(BofA)의 마이클 하트넷(Michael Hartnett) 수석 투자전략가는 9월 24일 미·중 외교 관련 대형 이벤트가 있을 것이라는 관측을 내놨다.

2. AI 토론의 장, 알리바바 '압사라 콘퍼런스' 개최

중국 알리바바(阿裏巴巴 9988.HK) 그룹 산하의 클라우드 사업 전담 자회사인 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈)가 주최하는 연례 과학기술 회의인 '압사라 콘퍼런스(雲棲大會∙APSARA Conference) 2026'이 9월 22~24일 항저우에서 개최된다.

모델, 에이전트, 에이전틱 클라우드(Agentic Cloud)를 중심으로 5개 계층의 풀스택 기술을 세분화해 소개하고 알리바바 클라우드의 핵심 기술 및 연간 출시 제품을 공개할 예정이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알리바바(9988.HK)

3. AI 시대 메모리 기술 논의…'GMIF 2026' 개최

'제5회 GMIF 2026 글로벌 메모리 산업 혁신 포럼(Global Memory Innovation Forum)'이 9월 22~23일 중국 선전(深圳)시에서 열린다.

AI 시대의 클라우드·엣지·단말기 전 영역에서 메모리 기술의 발전과 산업 협력을 중점적으로 논의할 예정이다.

4. 퀄컴, '2나노 스냅드래곤8 엘리트 Gen6' 공개

퀄컴이 '스냅드래곤 서밋 2026'을 9월 22일부터 24일까지 하와이에서 개최하고, TSMC 2나노 공정을 적용한 최초의 '스냅드래곤8 엘리트 Gen6' 칩을 공개할 예정이다.

일반형 SM8950과 프로형 SM8975로 구성되며 성능은 18% 향상되고 전력 소모는 36% 감소할 것으로 예상된다.

샤오미18 시리즈가 최초 탑재 제품이 되며 이후 삼성전자, 오포 등 브랜드가 뒤따를 예정이다.

5. '메타 커넥트 2026' 개최…AI 안경·XR 신제품 주목

메타 플랫폼스(Meta Platforms)가 매년 개최하는 XR(확장현실)·AI·스마트 안경 관련 개발자·기술 콘퍼런스인 '메타 커넥트 2026(Meta Connect 2026)'이 미국 현지시간 9월 23일부터 24일까지 개최된다.

여러 XR 하드웨어와 신형 스마트 안경 제품이 출시를 앞두고 있으며, 마크 저커버그가 기조연설에 나선다. 

pxx17@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

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최태원 회장 "울산을 AI시티로" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 울산의 미래 발전 방향으로 'AI시티(AI City)'를 제시했다. 제조업 경쟁력을 인공지능(AI)으로 끌어올리는 동시에 시민의 일상에 AI를 접목하고, 산업도시에 예술과 감성을 더해 울산을 새로운 형태의 AI 도시로 만들자는 구상이다. 13일 SK에 따르면 최 회장은 지난 11일 울산 울주군 울산전시컨벤션센터에서 열린 '2026 울산포럼' 클로징 세션에서 "미래 울산은 AI시티의 모습이 돼야 한다"며 제조AI와 '모두의 AI', '아트(Art) 울산' 등 세 가지 방향을 제시했다. 최태원 SK그룹 회장이 11일 울산시 울주군 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 열린 '2026 울산포럼' 클로징 세션에서 AI시대 울산의 미래 발전 방향에 대해 이야기하고 있다. [사진=SK] 우선 제조AI를 통해 울산의 주력 산업 경쟁력을 높이겠다는 구상이다. 최 회장은 제조 기술과 솔루션, 데이터를 결합해 생산성을 끌어올려야 한다고 강조했다. 특히 AI 경쟁력 확보를 위해서는 개별 기업을 넘어 대규모 데이터를 축적하고 활용할 수 있는 플랫폼이 필요하다고 봤다. 최 회장은 "제조AI는 기술이 중요하고 생산성을 높여야 하지만 규모 있는 데이터 플랫폼이 없다면 쉽지 않다"며 "데이터를 모으고 필요한 데이터의 규모를 키우는 것은 울산만의 문제가 아니라 대한민국의 문제"라고 말했다. AI를 시민 생활로 확장하는 '모두의 AI' 구상도 내놨다. SK가 구상 중인 시민용 AI 에이전트로, 개인에게 맞는 공공·복지 혜택과 생활 정보를 제공하고 행정·교통·의료·교육 등 다양한 서비스를 연결해 이용자의 요청까지 수행하는 것이 목표다. 여기에 '아트 울산'을 통해 제조업 중심의 산업도시에 예술과 감성을 접목한다. 최 회장은 "모두의 AI를 통해 울산 시민들의 행복을 높이고 도시에 감성을 더해 예술이 있는 산업도시로 나아가야 한다"고 강조했다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽 7번째), 김상욱 울산시장(왼쪽 8번째), 이윤철 울산상공회의소 회장(왼쪽 6번째) 등 주요 참석자들이 11일 울산시 울주군 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 열린 '2026 울산포럼'에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=SK] AI 산업의 지속 가능한 성장 조건으로는 '비즈니스 모델'을 꼽았다. 막대한 자본과 자원이 투입되는 AI가 장기적으로 성장하려면 기술 경쟁을 넘어 수익을 창출하고 이를 다시 투자하는 선순환 구조를 만들어야 한다는 설명이다. 최 회장은 "막대한 자원을 투입한 만큼 더 나은 비즈니스 모델을 만들어 상업화해야 한다"며 "AI가 스스로 이익을 창출하고 다시 투자할 수 있는 지속 가능한 구조까지 가야 한다"고 말했다. SK는 울산의 AI 인프라와 '모두의 AI'를 결합해 지역 특화 AI 생태계를 구축할 계획이다. 이날 포럼에서는 울산 제조업의 AI 전환(AX)을 위한 피지컬 AI 전략과 AI를 활용한 지역사회 문제 해결 방안 등이 논의됐다. 최 회장은 AI 시대에 필요한 청년의 역량으로 '생각 근육', '공감의 힘', '적응 근육', '피지컬 근육'도 제시했다. AI에 사고를 맡기기보다 문제의 본질을 스스로 고민하고 타인과 공감하며, 실패에서 회복하고 직접 경험하는 능력이 중요하다는 의미다. 최태원 SK그룹 회장이 11일 울산시 울주군 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 '2026 울산포럼'과 연계해 열린 'WAVE 2026(울산세계미래산업박람회)' 전시장을 둘러보고 전시 콘텐츠를 직접 체험하고 있다. [사진=SK] 최 회장은 "AI 툴을 가지고 사람을 이해하는 것이 앞으로 가야 하는 교육 방향이 될 것"이라고 말했다. 올해로 5회를 맞은 울산포럼은 최 회장의 제안으로 시작돼 기업과 지역사회가 울산의 지속 가능한 성장 방안을 논의하는 자리로 운영되고 있다. 올해 행사에는 울산지역 대학생과 시민 등 1만900여명이 온·오프라인으로 참여해 역대 최대 규모를 기록했다. 최 회장은 "울산포럼이 상시 플랫폼 형태로 자리 잡았다"며 "가능한 생각과 아이디어를 모아 울산의 발전에 견인차 역할을 하도록 돕겠다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-09-13 16:15
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농심 오너 3세 신상열 일반인과 결혼 농심 신상열 부사장(사진=연합뉴스)[mdtoday = 김주성 기자] 신동원 농심 회장의 장남이자 농심 오너가 3세인 신상열 부사장이 결혼한다. 올해 부사장 승진과 사내이사 선임으로 경영 보폭을 넓힌 가운데 개인적으로도 새로운 출발을 맞게 됐다.업계에 따르면 신 부사장은 13일 오후 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 결혼식에는 양가 가족과 지인을 비롯해 재계 관계자들이 참석할 것으로 알려졌다.예비 신부는 SK텔레콤에서 인공지능 전환(AX) 관련 업무를 담당하는 회사원으로 전해졌다. 두 사람은 결혼을 앞두고 농심의 대표 제품인 '신라면'을 활용한 웨딩사진을 촬영한 것으로 알려졌다.1993년생인 신 부사장은 농심 창업주 고(故) 신춘호 회장의 장손이자 신동원 회장의 장남으로, 농심 오너가 3세다.미국 컬럼비아대학교에서 산업공학을 전공한 뒤 2019년 농심 경영기획실에 입사하며 경영 수업을 시작했다. 2021년 말 구매실장으로 승진하며 그룹 내 첫 20대 임원이 됐다.이후 2024년 미래사업실장을 맡으며 전무로 승진했고 올해 1월 부사장에 올랐다. 지난 3월 정기주주총회에서는 사내이사로 선임되며 이사회에도 합류했다.당시 신동원 회장은 신 부사장의 사내이사 선임 배경에 대해 "젊은 나이지만 굉장히 회사에 애정을 갖고 열심히 노력하는 걸로 봐서 충분히 자격이 있다는 생각이 들었다"며 "중장기 비전 등을 열심히 하고 있어 충분한 능력이 된다고 생각했다"고 밝힌 바 있다.신 부사장은 현재 미래사업실을 이끌며 신사업 발굴과 글로벌 사업 전략, 투자 및 인수합병(M&A) 등을 담당하고 있다.특히 농심이 추진하고 있는 중장기 성장 전략 '비전2030' 실행에도 참여하고 있다. 농심은 비전2030을 통해 글로벌 사업 확대와 신사업 육성 등을 추진하고 있다.이 기사는 메디컬투데이가 제공하는 기사입니다. 2026-09-13 14:57

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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