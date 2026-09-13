한국투자증권, 뉴욕서 'KIS 나잇' 개최…금융사 임원 150명 참석

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 10일 뉴욕서 IR행사 KIS 나잇을 열었다
- 핌코·JP모간 등 글로벌 금융사 임원 150여명이 참석했다
- 김성환 사장은 협력 확대와 사업 전략을 논의했다
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핌코·JP모간·칼라일·누버거·맨 그룹 참여, 사업·전략적 협력 논의
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 지난 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 글로벌 금융기관 주요 임원들을 초청한 기업설명(IR) 행사 'KIS 나잇 인 뉴욕 2026(KIS Night in New York 2026)'을 개최했다고 13일 밝혔다.
KIS 나잇은 한국투자증권이 글로벌 금융사와 협력 기반을 확대하고 현지 네트워크를 강화하기 위해 마련한 자체 IR 행사다. 지난 2024년 뉴욕에서 처음 개최한 뒤 홍콩으로 행사 지역을 넓혔으며, 뉴욕에서는 올해까지 3년 연속 행사를 열었다.
올해 행사에는 핌코, JP모간, 칼라일, 누버거, 맨 그룹 등 글로벌 금융사와 투자기관의 최고경영자(CEO)와 주요 임원 150여 명이 참석했다.
김성환 한국투자증권 사장은 행사에서 한국 금융시장과 회사의 사업 현황을 소개하고 참석 기업들과 사업 확대와 전략적 협력 방안을 논의했다.
김 사장은 환영사에서 "한국투자증권은 글로벌 파트너들과의 강력한 네트워크를 바탕으로 빠르게 성장하며 한국을 넘어 아시아 시장에서 견고한 입지를 다지고 있다"며 "앞으로도 다양한 금융 역량을 보유한 파트너들과 손잡고 국내외 투자자들에게 차별화된 비즈니스 기회를 제공하겠다"고 말했다.
조지 워커(George Walker) 누버거 회장 겸 CEO는 "한국투자증권이 최근 몇 년간 보여준 적극적인 글로벌 투자 행보는 매우 인상적"이라며 "대체투자에 이어 우량 리테일 상품 공급까지 협력을 확대해 양사의 글로벌 성장을 함께 이뤄가길 기대한다"고 말했다.
그레그 본드(Greg Bond) 맨 그룹 최고투자책임자(CIO) 겸 미주지역 총괄과 제프 네델만(Jeff Nedelman) 칼라일 공동사장 등 참석자들도 기존 리테일 상품 공급과 협력 관계를 평가하고 향후 신상품 출시와 협력 분야 확대 의사를 밝혔다.
한국투자증권은 행사에 앞서 글로벌 금융회사들과 잇달아 협력 관계를 확대했다. 지난 7일 피델리티와 업무협약을 체결했고, 9일에는 핌코·칼라일과 각각 협약을 맺었다. 협력 분야는 글로벌 금융상품 공급 확대와 공동투자, 글로벌 리서치 자료 공급 등이다.
한국투자증권은 JP모간, 칼라일, 스티펠 파이낸셜, 중국 국태해통증권 등과도 협력하고 있다. 이를 통해 해외 투자상품을 국내 투자자에게 공급하고 글로벌 리서치 콘텐츠를 모바일 트레이딩 시스템(MTS)을 통해 제공하는 등 자산관리(WM) 서비스를 확대하고 있다.
dconnect@newspim.com