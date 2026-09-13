김민석, 용혜인 사퇴에 "기본소득당 등 진보세력과 연대 더욱 박차 가할 것"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 13일 진보세력 연대와 정치개혁 논의를 서두르겠다 밝혔다.
- 한동훈 관련 불법 유출 의혹을 철저히 파헤치겠다고 경고했다.
- 검찰개혁과 공소청 출범, 경찰개혁도 추진하겠다 밝혔다.
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"정치·경제·사회 개혁 작업…당내 토론 추진"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 13일 "후보직을 사퇴한 용혜인 의원과 기본소득당 등 진보세력과의 연대 및 정치개혁 논의에 더욱 박차를 가하겠다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 오후 서울 국무총리 서울공관에서 열린 제11차 고위당정협의회에서 "이재명 대통령의 국정 주도와 국정 기조 확장 전환에 배전의 노력을 해줄 것을 부탁드리며 당도 할 수 있는 모든 협력과 요청을 다하겠다"며 이같이 말했다.
한동훈 무소속 의원이 김승원 법무부 장관 후보자 관련 의혹을 제기한 것을 두고선 "한동훈 게이트로 비화하고 있는 불법 유출 사건을 철저하게 파헤쳐서 정치검찰 종식의 종지부를 찍겠다"고 경고했다.
또 "검찰개혁에 한치의 실질적 역행이 없고, 민생치안에 한 치의 공백이 없도록 공소청 출범과 경찰 개혁을 철저히 챙기면서 필요한 모든 대안을 강구하겠다"고 말했다.
이어 "대한민국 정상화에 저해되는 정치·경제·사회 각 분야 비정상 척결을 위한 본격적 개혁 작업에 대한 당내 토론을 추진하고, 조만간 정리해 당정 간 토론을 거쳐 국민에게 보고하겠다"고 밝혔다.
seo00@newspim.com