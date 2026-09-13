HD현대, 가스텍서 차세대 가스선 기술력 뽐낸다

AI 핵심 요약beta
- HD현대가 13일 가스텍 2026 참가 계획을 밝혔다.
- 14~17일 방콕서 차세대 가스선과 친환경 기술을 선보인다.
- LNG선·FSRU·CO2선 전시와 30건 공식행사를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
글로벌 선급 기술인증·MOU 등 30건 공식 행사 진행
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = HD현대가 세계 최대 가스 전시회 '가스텍(Gastech) 2026'에서 차세대 가스선과 친환경 선박 기술을 선보인다.
HD현대는 오는 14~17일 태국 방콕에서 열리는 가스텍 2026에 HD한국조선해양, HD현대중공업 등 5개 계열사가 참가한다고 13일 밝혔다. 정기선 HD현대 회장과 김형관 HD한국조선해양 사장 등 주요 경영진도 참석한다.
HD현대는 차세대 액화천연가스(LNG)운반선과 부유식 액화천연가스 저장·재기화 설비(FSRU), 액화이산화탄소 운반선 등을 전시하고 글로벌 선급의 기술 인증과 기업 간 업무협약(MOU) 등 총 30건의 공식 행사를 진행한다.
특히 선수 거주구와 풍력보조추진장치를 적용한 미래형 LNG운반선은 로이드선급(LR)의 도면평가를 통해 설계 적합성을 인정받는다. LNG운반선 기관 운영을 최적화하는 AI 솔루션도 기본인증과 제품 설계평가를 받는다.
HD현대는 ABS·지멘스와 암모니아 추진선 안전성 평가를 위한 디지털 트윈 기술을 공동 개발하고, 세계 최초로 개발한 '3탱크 LNG 화물창' 기술도 공개할 예정이다.
syu@newspim.com