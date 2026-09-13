염태영, 주진우 의혹 제기에 "당장 사과하기 바란다"

AI 핵심 요약beta
- 염태영 의원이 13일 주진우 의원의 의혹 제기에 사과를 요구했다.
- 염 의원은 자신이 수원시장일 때가 아니었다며 허위사실이라고 반박했다.
- 발달장애 현장 외면한 정치공작이라며 억지 프레임 중단을 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 염태영 더불어민주당 의원이 13일 본인과 김승원 법무부 장관 후보자 가족이 운영하는 법인의 관계 의혹을 제기한 주진우 국민의힘 의원에게 사과를 요구했다.
염 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "남을 비판하려거든 최소한의 사실관계와 발달장애 현장의 현실부터 파악하는 게 순서"라며 "전형적인 무작정 흠집내기를 멈추고, 당장 사과하기 바란다"고 말했다.
앞서 주 의원은 김 법무부 장관 후보자 가족이 운영하는 법인이 수원시 방과후활동서비스 제공기관으로 선정된 것을 두고 수원시장을 역임했던 염 의원을 배경으로 지목했다.
염 의원은 김 후보자의 가족 법인이 수원시 지정 기관으로 선정될 때 자신은 시장직에 있지 않았다고 반박했다.
그는 "기관이 이전해온 2022년 1월엔 시장이었지만 저는 2월 14일 사퇴했다"며 "기관 지정 등의 절차가 진행된 2월 말~3월에는 민주당 소속의 시장이 있질 않았다"고 밝혔다.
그러면서 "'민주당 소속 시장이 장악힌 수원시청' 운운은 명백한 허위사실"이라며 "저에 대한 허위사실 유포와 명예훼손에 대한 책임은 각오하길 바란다"고 질타했다.
이어 염 의원은 "예산사업이 모두 누군가에게 이권을 몰아주는 일이라고 폄훼하는 것은 행정을 전혀 모르는 사람이 마구 던지는 '뭐 눈엔 뭐만 보인다'는 경우"라며 "발달장애 현장의 애환은 외면한 채, 억지 프레임만 씌우려는 얄팍한 정치 공작을 당장 멈추기 바란다"고 비판했다.
seo00@newspim.com