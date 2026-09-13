윤상현 의원 "민주당, 재판도 전에 서울시장 선거판 골몰…민생은 뒷전"

AI 핵심 요약beta
- 윤상현 의원이 13일 민주당의 서울시장 보궐선거 언급을 비판했다.
- 재판 결과도 전인데 99.99% 단정은 부적절하다고 말했다.
- 집권당은 선거보다 국정과 민생 해결에 집중해야 한다고 했다.
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"2기 개각 후보자 논란…국민 시름 깊어져"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 더불어민주당을 향해 "재판 결과도 나오기 전에 서울시장 보궐선거 가능성을 '99.99%'라고 단정하며 선거판부터 기웃거리는 모습이 국민 눈높이에 맞지 않는다"고 비판했다.
윤 의원은 13일 자신의 페이스북을 통해 "오세훈 서울시장의 재판은 아직 진행 중이고 항소심 재판부의 판단도 나오지 않았다"며 "집권당 대표가 보궐선거 가능성을 '99.99%'라고 말한 것은 재판부에 정치적 부담을 줄 수 있는 부적절한 언행"이라고 주장했다.
그는 국회 본회의장에서 포착된 김민석 민주당 대표의 수첩 메모('서울시장 후보' 명단)를 거론하며 "집권당이 국정과 민생을 챙겨야 할 때 엉뚱한 곳을 보고 있다"고 직격했다.
이어 윤 의원은 "오 시장에 대한 판단은 재판부가 하고, 서울시장에 대한 판단은 서울시민이 한다"며 "오세훈 흔들기로 서울시정까지 흔들어서는 안 된다"고 강조했다.
그러면서 "이재명 정부 2기 개각 후보자들을 둘러싼 논란으로 국민의 시름이 깊어지고 있는 상황에서 집권당은 국정의 무게를 함께 짊어지고 민생 해법을 내놓는 것이 먼저"라고 지적했다.
seo00@newspim.com