한화오션, AI 데이터센터 바다에 띄운다…60MW급 첫 공개

美 ABS 기본인증 획득…가스텍서 글로벌 시장 공략
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한화오션이 인공지능(AI) 시대 데이터센터 수요 증가에 대응하기 위해 개발한 60MW급 부유식 데이터센터(FDC)를 글로벌 시장에 처음 공개한다.
한화오션은 오는 14일부터 태국에서 열리는 '가스텍 2026'에서 자체 개발한 60MW급 FDC 모델을 선보인다고 13일 밝혔다.
FDC는 바다 위 부유식 구조물에 데이터센터를 구축하는 방식이다. 자체 전력 생산이 가능하고 해수를 냉각에 활용해 육상 데이터센터가 겪는 전력·부지 확보와 냉각 효율 등의 문제를 보완할 수 있다.
한화오션은 모듈화 설계를 적용해 발전·전력 공급 방식과 서버 유형, 데이터센터 용량 등을 고객 요구와 설치 환경에 맞게 구성할 수 있도록 했다. 최근 미국선급협회(ABS)로부터 60MW급 FDC 개념설계에 대한 기본인증(AiP)도 획득했다.
한화오션은 이번 전시에서 암모니아 가스터빈을 기반으로 한 17만4000㎥급 무탄소 LNG운반선 모형도 함께 선보인다.
syu@newspim.com