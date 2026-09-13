현대차그룹, 자율주행 속도전…2029년 자체 AI 양산

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 11일 자율주행 전략을 공개했다.
- 2028년 레벨2++ 양산차, 2029년 아트리아 AI 적용한다.
- 데이터 플라이휠로 AI 학습·검증 선순환을 구축했다.
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'데이터 플라이휠' 본격 가동…서울 도심 자율주행 첫 공개
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 현대자동차그룹이 차량에서 확보한 데이터를 인공지능(AI) 학습과 검증, 기술 개선으로 연결하는 '데이터 플라이휠(Data Flywheel)'을 본격 가동한다.
엔비디아 기술을 활용해 자율주행 양산 속도를 높이는 동시에 자체 AI '아트리아 AI(Atria AI)'를 고도화하는 투트랙 전략으로 글로벌 자율주행 경쟁에 나선다.
현대차그룹은 지난 11일 경기 성남시 포티투닷 본사에서 '현대차그룹 자율주행 미디어 데이'를 열고 자율주행 기술 개발 전략과 로드맵을 공개했다고 13일 밝혔다.
현대차그룹은 엔비디아의 차량용 AI 컴퓨팅 플랫폼과 자율주행 소프트웨어를 활용해 오는 2028년 상반기 레벨2+ 기능을 양산차에 적용하고, 같은 해 하반기 레벨2++ 차량을 출시할 계획이다.
동시에 현대차·기아 첨단차플랫폼(AVP)본부와 포티투닷이 공동 개발하는 엔드투엔드(E2E) 기반 자체 자율주행 시스템 아트리아 AI를 고도화해 2029년 하반기 레벨2++ 양산차에 적용한다.
이를 뒷받침할 핵심은 데이터 플라이휠이다. 차량에서 주행 데이터를 수집해 AI를 학습·검증하고 개선된 모델을 다시 차량에 적용해 새로운 데이터를 확보하는 선순환 구조다.
현재 약 40대의 데이터 수집 전용 차량을 운영하며 공사 구간과 악천후, 급격한 차로 변경 등 다양한 실도로 데이터를 확보하고 있다.
AI가 판단하기 어려워하는 상황을 자동 선별해 집중 학습시키고 실제 주행 데이터를 3차원 환경으로 재구성하는 가상 검증도 병행한다. 한국과 미국의 시차를 활용해 24시간 개발을 이어가는 '팔로우 더 선(Follow-the-Sun)' 방식도 도입했다.
현대차그룹은 이날 아트리아 AI를 탑재한 소프트웨어중심자동차(SDV) 테스트베드 차량이 서울 도심을 운전자 개입 없이 주행하는 영상도 처음 공개했다.
강남과 잠실, 판교 등에서 주정차 차량 회피와 갑작스러운 끼어들기, 비보호 좌회전, 보행자 인식 등 복잡한 상황에 대응하는 레벨2++ 수준의 기술을 선보였다.
연말에는 전남광주통합특별시에 아트리아 AI 기반 레벨4 자율주행 실증차를 투입해 실제 도로에서 기술의 성능과 안정성을 검증할 계획이다.
포티투닷은 시각 정보와 언어적 추론, 차량 행동을 하나의 모델로 결합하는 VLA(Vision-Language-Action) 기술 개발에도 착수했다.
올해 말부터 내년 초까지 실차 테스트를 시작하고 향후 자율주행을 넘어 로보틱스 등 '피지컬 AI' 분야로 기술 적용을 확대할 방침이다.
박민우 현대차·기아 AVP본부장 겸 포티투닷 대표는 "자율주행 경쟁의 본질은 결국 학습 속도의 경쟁"이라며 "데이터와 AI, 검증이 반복되는 선순환 구조를 기반으로 고객이 신뢰할 수 있는 자율주행 기술을 빠르게 개발해 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com