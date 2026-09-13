김정관 산업부 장관 "대미투자 협상 근접…이번 주 발표 시도"

AI 핵심 요약beta
- 김정관 장관이 13일 대미투자 협상 타결과 발표를 시도하겠다고 밝혔다.
- 김 장관은 많은 쟁점에서 협상에 근접했지만 일부 이슈는 남았다고 했다.
- 대미투자 한도 2000억달러와 연 200억달러는 유지된다고 강조했다.
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"남은 쟁점 협의 위해 이번주 초 추가 화상회의"
"구체적 프로젝트에 대해선 아직 말하기 어려워"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 한미 대미투자 협상과 관련해 13일 "많은 쟁점에서 협상에 근접한 것은 사실"이라며 "이번 주 최종 타결과 발표를 시도하겠다"고 밝혔다.
김 장관은 이날 오후 6시 15분경 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 기자들과 만나 "(대미투자 관련) 몇 가지 이슈는 남아 있다"며 "내부 절차를 거쳐 이번 주 초 화상회의 등을 통해 협의할 예정"이라며 이같이 말했다.
이어 그는 "아직 최종 결정이 안 났기 때문에 지금 당장 말씀드리기는 곤란하다"면서도 "이번 주 안에 최종 타결이 되면 발표까지 한 번 해보자는 생각을 하고 있다"고 덧붙였다.
구체적인 투자 프로젝트와 협상 내용에 대해서는 말을 아꼈다.
김 장관은 "구체적인 프로젝트에 대해서는 아직 말씀드리기가 조금 어렵다"며 "내용도 최종적으로 나오면 그때 보시고, 아직 말씀드리기는 여의치 않은 것 같다"고 말했다.
다만 한국의 대미투자 한도와 연간 투자 규모는 기존 합의대로 유지될 것이라고 선을 그었다.
김 장관은 "투자한도 2000억달러, 연간 200억달러에 대해서는 당초 미국과 합의한 대로 지켜질 것"이라며 "그걸 초과한다거나 그런 일은 없을 것이라고 생각한다"고 강조했다.
아울러 김 장관은 협상 타결 가능성에 대해서는 "합의에 근접한 건 사실"이라면서도 "협상이라는 게 마지막 사인할 때까지는 끝난 게 아니다"고 답했다.
gkdud9387@newspim.com