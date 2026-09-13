[중국증시 주간 포인트] ①미국∙일본∙영국 금리결정, 8월 中 실물경제 지표, 이란·걸프국 호르무즈 논의, 삼성∙CXMT 메모리 탑재 'AI폰', 화웨이 커넥트, 앤트로픽 컨퍼런스 등

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(9월14일~9월20일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △미국∙일본∙영국 중앙은행 금리 결정 △8월 中 생산·소비·투자지표 공개 △이란, 걸프 국가들과 호르무즈 협정 논의 △IAEA 이사회 회의, 이란 핵 문제에 초점 △삼성∙CXMT 메모리 탑재 'AI폰' 공개 △아너 MagicOS 11 공개…'AI 에이전트 강화' △애플 신형 모델 '아이폰18 프로' 출시 △화웨이 커넥트 개최, '아틀라스 950' 상용화 주목 △'앤트로픽 개발자 컨퍼런스' 9월 중순 개최 전망 △中 국무원 정책 브리핑…중소企 유동성 개선 주목 △항셍테크지수 50개주로 확대…AI 비중 강화 △베이징 샹산포럼 개최…아태 안보 현안 논의 △'세미콘 인디아' 개최…글로벌 반도체 기업 한자리에 △'트립닷컴' 등 상반기 막바지 실적 발표 △'메타X', 보호예수 해제…유통물량 75% 확대 △'중금공사' 흡수합병 승인…15일부터 A주 거래정지 △쉬인, 항셍종합지수 신속 편입…15일부터 적용 등을 꼽았다.

아울러 미리 챙겨볼 다음주(9월 21~27일)의 핵심 이슈로는 △BofA 하트넷 "9월 24일 미·중 외교 대형 이벤트 가능성" △AI 토론의 장, 알리바바 '압사라 콘퍼런스' 개최 △AI 시대 메모리 기술 논의…'GMIF 2026' 개최 △퀄컴, '2나노 스냅드래곤8 엘리트 Gen6' 공개 △'메타 커넥트 2026' 개최…AI 안경·XR 신제품 주목 등을 꼽을 수 있다.

◆ 미국∙일본∙영국 중앙은행 금리결정

미국 연방준비제도(연준∙Fed)는 9월 15~16(이하 현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정을 발표하며, 이후 케빈 워시 의장이 기자회견을 진행한다.

블룸버그는 이번 회의에서 금리를 인상할지 동결할지에 대해 "막상막하의 대결이 될 것으로 예상된다"고 전했다. 주요 관심사는 금리 인상과 동결 중 어떤 결정을 내릴 지와 워시 의장의 정책 발언이다.

일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)은 9월 18일 금요일 기준금리 결정을 발표하며, 우에다 가즈오 총재가 회의 후 기자회견을 진행한다.

블룸버그는 일본은행이 기준금리를 25bp(0.25%포인트) 인상해 1.25%로 올릴 것으로 예상했다. 금리 인상은 이미 시장에 상당 부분 반영됐다. 주요 관심사는 향후 금리 인상 속도에 대한 신호다.

영국 중앙은행인 영란은행(BoE)은 9월 17일 목요일 기준금리 결정을 발표한다.

블룸버그는 영란은행이 "금리를 3.75%로 동결할 것으로 예상된다"고 전했다. 정책 결정자들은 다시 나타난 인플레이션 위험과 취약한 경제 상황 사이에서 균형을 모색하고 있다. 주요 관심사는 인플레이션과 경기 부진 사이에서 어떤 균형점을 찾을지 여부다.

◆ 8월 中 생산·소비·투자지표 공개

15일 중국 국가통계국은 △제조업 동향 지표인 공업증가치(산업생산) △전자상거래∙백화점∙슈퍼마켓∙일반 소매점 등의 매출을 합산한 사회소비품소매총액(소매판매) △부동산∙제조업∙인프라 경기를 보여주는 고정자산투자 △70개 주요 도시 주택가격 등 중국의 전반적인 경기동향 파악할 수 있는 실물경제 지표의 8월 데이터를 공개한다.

중금공사(CICC) 거시경제팀은 사회소비품 소매판매 증가율이 반등해 전년 동기 대비 약 1% 증가할 것으로 전망했다. 산업생산 증가율은 전년 동기 대비 4.6%를 기록할 것으로 예상했다. 부동산 판매는 한계적으로 둔화하고 개발투자는 계속 압박을 받을 가능성이 있다는 관측이 나온다.

◆ 이란, 걸프 국가들과 호르무즈 협정 논의

영국 파이낸셜타임스(FT)의 9월 11일 보도에 따르면, 걸프 국가 외무장관들은 이란 아바스 아라그치 외교장관과 회담할 예정이다.

이번 회의는 오만과 이란이 주도하며, 호르무즈 해협의 해운 질서를 관리하기 위한 임시 협정에 대한 각국의 지지를 확보하는 것을 목표로 한다.

FT는 관계자 2명의 말을 인용해 회의가 다음 주 월요일인 9월 14일 오만의 해안도시 살랄라에서 열릴 예정이라고 보도했다.

◆ IAEA 이사회 회의, 이란 핵 문제에 초점

국제원자력기구(IAEA) 제70차 총회가 2026년 9월 14일부터 18일까지 오스트리아 빈의 빈 국제센터에서 개최된다.

이번 회의의 핵심 의제는 이란 핵 위기, 글로벌 핵 비확산 체계, 핵 안전 기준의 전환 및 고도화 등에 집중될 전망이다.

[사진 = 바이두] 중흥통신(中興通訊·ZTE 000063.SZ/0763.HK)과 바이트댄스가 공동 개발한 세계 최초의 AI 에이전트 스마트폰인 '누비아 나비엑스 울트라(Nubia NaviX Ultra)'

◆ 삼성∙CXMT 메모리 탑재 'AI폰' 공개

단말기에서 구동되는 에이전트 역량이 중국 스마트폰 제조사 간 경쟁의 핵심으로 부상하고 있는 가운데, 중흥통신(中興通訊·ZTE 000063.SZ/0763.HK)과 바이트댄스가 공동 개발한 세계 최초의 AI 에이전트 스마트폰인 '누비아 나비엑스 울트라(Nubia NaviX Ultra)'가 16일 오후 2시 공식 발표 및 판매에 들어간다.

해당 스마트폰에는 더우바오(Doubao) 스마트폰 어시스턴트가 탑재돼, '더우바오 스마트폰' 또는 '더우바오 스마트폰 2세대'로 불리고 있다.

특히 메모리 공급망에 관심이 쏠린다. 삼성전자가 해당 스마트폰에 모바일 D램인 LPDDR5X와 플래시 메모리를 공급하는 것으로 알려졌으며, 중국 창신메모리(CXMT) 역시 자사 제품 최고 속도 10,667Mbps LPDDR5X 메모리를 공급한다. 이는 중국산 LPDDR5X가 해당 속도로 양산 적용되는 첫 사례다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 중흥통신(000063.SZ/0763.HK)

◆ 아너 MagicOS 11 공개…'AI 에이전트 강화'

중국 스마트폰 제조사 아너(榮耀∙룽야오∙HONOR)의 운영체제(OS)인 '매직(Magic) OS 11'이 16일 공개된다.

매직OS 11에는 시스템 수준에서 AI 에이전트가 스마트폰 기능을 실행할 수 있도록 하는 '에이전트 하네스(Agent Harness)'가 적용된다.

참고로, 에이전트 하네스는 AI 에이전트가 스마트폰의 각종 기능과 앱을 실제로 조작하고 실행할 수 있도록 연결해주는 시스템 수준의 실행 환경을 뜻한다.

◆ 애플 신형 모델 '아이폰18 프로' 출시

애플(AAPL)의 신형 스마트폰 아이폰18 프로가 9월 18일 공식 출시된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 애플(AAPL)

◆ 화웨이 커넥트 개최, '아틀라스 950' 상용화 주목

'제11회 화웨이 커넥트 2026(HUAWEI CONNECT 2026)'이 9월 17일부터 19일까지 상하이에서 개최된다. 화웨이 커넥트는 화웨이가 매년 개최하는 글로벌 ICT·AI 산업 분야의 대표 연례 콘퍼런스다.

화웨이에 따르면 이번 대회는 AI 인프라와 산업 지능화를 중심으로 진행되며, 컴퓨팅 신제품과 파트너 프로그램이 공개될 가능성이 있다. 이는 AI 컴퓨팅 수요 확대 사이클과도 맞물린다.

앞서 2026 세계인공지능대회에서 실물이 처음 공개된 화웨이의 차세대 AI 연산 인프라인 '아틀라스 950(Atlas 950, 성텅<昇騰·Ascend·어센드> 950)' 슈퍼노드와 관련해, 이번 대회에서 추가적인 상용화 세부사항과 실측 데이터가 공개될 가능성이 있다.

[사진 = 화웨이 공식 웨이보] 화웨이(Huawei)가 2026년 7월 17일부터 20일까지 중국 상하이시에서 열리는 '2026 세계인공지능대회(WAIC) 및 글로벌 AI 거버넌스 고위급 회의'에서 차세대 플래그십 슈퍼노드 'Atlas 950 SuperPoD'를 최초로 공개했다.

◆ '앤트로픽 개발자 컨퍼런스' 9월 중순 개최 전망

해외 AI 전문 블로그 스카이크럼스(SkyCrumbs)에 따르면, 앤트로픽(Anthropic)은 9월 중순 개발자 컨퍼런스를 개최할 것임을 시사했으며 여기에서 제품 로드맵을 공개할 예정이다.

◆ 中 국무원 정책 브리핑…중소企 유동성 개선 주목

중국 국무원 신문판공실은 9월 14일 월요일 오전 10시(현지시간) '출발 및 시작, 15차 5개년 계획' 시리즈 주제 기자회견을 개최한다.

레이하이차오(雷海潮) 국가위생건강위원회 주임과 국가위생건강위원회 부주임 등이 참석해 건강한 중국 건설에서 결정적인 진전을 이루기 위한 관련 상황을 소개할 예정이다.

같은 날 오후 3시에는 국무원 정책 정례 브리핑이 열린다. 커지신(柯吉欣) 공업정보화부 부부장과 중국인민은행, 국무원 국유자산감독관리위원회, 국가시장감독관리총국, 중국증권감독관리위원회 관계자들이 참석해 중소기업의 대금 회수 지연 문제를 해결하기 위한 관련 업무를 소개할 예정이다.

이번 정책은 중소기업의 매출 채권 회수를 앞당겨 현금흐름과 유동성을 개선하는 데 초점이 맞춰질 것으로 예상된다. 특히 대기업을 주요 고객으로 둔 제조·장비·부품·IT서비스 등 중소기업의 자금 부담을 낮추는 효과가 기대된다.

<[중국증시 주간 포인트] ②항셍테크지수 50개주 확대, 아태 안보현안 논의, 세미콘 인디아, 메타X 보호예수 해제, 쉬인 항셍종합지수 편입, 미리보는 다음주 5대 이슈 등>으로 이어짐.

pxx17@newspim.com