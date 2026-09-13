삼성증권, 뉴욕서 BNY와 업무협약…금융 인프라·AI 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권은 10일 BNY와 포괄적 MOU를 체결했다.
- 주식 브로커리지·청산 등 전통 인프라 협력을 넓혔다.
- AI·디지털 자산 협력으로 서비스 확대를 추진했다.
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디지털 자산까지 범위 확대...박종문 사장, 글로벌 파트너사 면담
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 지난 10일 오전(미국 동부시간 기준) 미국 뉴욕 BNY 본사에서 글로벌 자산관리와 금융 솔루션 분야 협력을 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
양사는 이번 협약을 통해 주식 브로커리지와 청산, 증권 담보 관리, 증권 파이낸싱 등 전통적인 증권 업무 인프라 분야에서 협력을 확대한다. 인공지능(AI)과 디지털 자산 등 신사업 영역에서도 협력 방안을 모색할 예정이다.
삼성증권은 양사의 글로벌 네트워크와 금융 인프라를 활용해 국내 기관과 개인 투자자에게 제공하는 금융 상품과 서비스 범위를 확대한다는 계획이다.
BNY는 1784년 설립된 글로벌 금융그룹으로 뉴욕에 본사를 두고 있다. 전 세계 100여개 이상의 시장에서 자산보관(Custody)과 투자 서비스, 자산운용, 자본시장 솔루션 등을 제공하고 있다.
카팅카 월스트롬(Cathinka Wahlstrom) BNY 최고고객책임자는 "이번 업무협약은 삼성증권의 한국 시장 리더십과 BNY의 글로벌 시장 역량을 결합하는 계기가 될 것"이라며 "다양한 영역에서 양사의 강점을 융합해 고객 수요에 대응하는 금융 솔루션을 제공하기 위해 협업해 나갈 예정"이라고 말했다.
박종문 삼성증권 사장은 "BNY와의 협업을 통해 전통적인 금융 인프라뿐 아니라 디지털 금융 영역까지 협력 범위를 넓히게 됐다"며 "앞으로도 국내 투자자들에게 글로벌 금융 솔루션을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.
박 사장은 이번 미국 출장 기간 BNY를 비롯해 모건스탠리 등 글로벌 금융회사 관계자들과 만나 국내 기관 및 개인 투자자를 위한 해외 투자정보 수급 채널 확대와 해외 금융 서비스 도입 방안도 논의했다.
삼성증권은 앞으로 글로벌 금융기관들과 전략적 제휴를 확대하고 해외 투자상품과 금융 서비스 관련 협력을 이어갈 예정이다.
dconnect@newspim.com