에이엠피 '나를 만나야 할 10가지 이유', 유튜브 뮤직 차트 톱10 진입

AI 핵심 요약beta
- 에이엠피가 21일 유튜브 뮤직 톱10에 진입했다
- 신곡 '나를 만나야 할 10가지 이유'가 국내 차트 6위를 기록했다
- 에이엠피는 방송 활동과 첫 단독 콘서트를 앞뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 밴드 에이엠피(AxMxP)가 '나를 만나야 할 10가지 이유'로 유튜브 뮤직 차트 톱10에 진입했다.
21일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면 AxMxP가 지난 12일 발매한 미니 2집 '헬로 에이엠피(HELLO AxMxP)'의 타이틀곡 '나를 만나야 할 10가지 이유'가 유튜브 뮤직 차트에서 호성적을 기록했다.
유튜브 뮤직 최신 차트에 따르면 에이엠피의 '나를 만나야 할 10가지 이유'는 국내 일간 인기 뮤직비디오 차트에서 6위(8월 14일 자)를 기록했고 15, 16일 자 차트에서도 7위를 유지했다. 또한 해당 곡으로 일간 쇼츠 인기곡 차트에서도 3일 연속 톱10에 진입하며 곡의 인기를 입증했다.
특히 이는 최근 역주행으로 화제를 모은 팀들이나 음원 강자들이 포진해 있는 차트 상위권에서 신예의 저력을 발휘한 결과로 더욱 뜻깊다. 이에 힘입어 에이엠피는 각종 음악방송 및 콘텐츠를 통해 컴백 활동을 활발하게 이어갈 계획이다.
에이엠피의 신보 '헬로 에이엠피'는 저마다의 꿈을 안고 서울에서 만난 네 명의 소년들이 밴드가 되어가는 이야기를 담은 앨범이다. 타이틀곡 '나를 만나야 할 10가지 이유'에도 그만큼 솔직한 이들만의 청춘 감성이 녹아 있으며, 사랑이 시작되기 직전의 설레는 마음을 풋풋하고 감각적으로 전한다.
에이엠피는 컴백 활동은 물론, 오는 9월 19~20일에는 데뷔 첫 단독 콘서트 2026 '엑스 버스(X VERSE)'를 개최한다.
alice09@newspim.com