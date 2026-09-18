[핌in잠실] 두산, 어린이야구대회 시상식 개최…가동초·서대문구리틀 우승

AI 핵심 요약beta
- 두산이 18일 어린이야구대회 시상식을 열었다.
- U12는 가동초, 리틀부는 서대문구리틀이 우승했다.
- 초등부 이승우와 리틀부 김민진이 시구했다.
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[잠실=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 두산 베어스가 '2026 두산베어스기 어린이야구대회'를 마치고 우승팀과 최우수선수(MVP)를 시상했다.
두산은 18일 서울 잠실야구장에서 열리는 키움 히어로즈와의 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 홈경기에 앞서 어린이야구대회 시상식을 진행했다.
대회는 초등부(U12)와 리틀부로 나눠 열렸다. 초등부인 '제40회 서울특별시 U12 야구대회'는 지난 6월 29일부터 7월 5일까지 서울 구의야구장에서 21개 팀이 참가한 가운데 진행됐다. 가동초등학교가 우승을 차지했고 방배초등학교가 준우승했다.
리틀부인 '제39회 리틀야구 선수권대회'는 지난 7월 13일부터 17일까지 화성드림파크에서 30개 팀이 참가했다. 서대문구리틀야구단이 정상에 올랐고 강서마곡리틀야구단이 준우승을 차지했다.
시상식에 이어 승리기원 시구 행사도 진행됐다. 초등부 MVP 이승우(13·투수)와 리틀부 MVP 김민진(14·투수)이 잠실야구장 마운드에 올라 시구를 했다.
이승우는 "떨렸지만 정말 재미있었다. 곽빈 선수처럼 에이스 투수가 되는 것이 꿈"이라고 말했다. 김민진은 "잠실야구장 마운드에 오르는 소중한 기회를 주셔서 감사드린다"며 "앞으로 잘 성장해서 대한민국을 빛내는 선수가 되겠다"고 소감을 밝혔다.
두산은 1986년 제1회 어린이야구대회를 시작으로 유소년 야구 저변 확대를 위한 대회를 이어오고 있다.