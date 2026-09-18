세종시의회 "대통령 '행정수도 세종 완성' 의지 확인"

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- 세종시의회가 18일 이재명 대통령의 세종 완성 의지를 환영했다.
- 시의회는 행정수도 완성을 수도권 과밀 해소의 국가과제로 봤다.
- 의회는 제도 기반을 갖춰 균형발전을 뒷받침하겠다고 했다.
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"국가균형발전·지방분권 전환점 기대" 환영
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 이재명 대통령의 '행정수도 세종 완성' 의지에 환영의 뜻을 밝혔다.
이 대통령이 18일 청와대에서 열린 대국민 기자회견에서 "뉴욕과 워싱턴처럼 '경제수도 서울', '행정수도 세종 경제·행정 2수도' 시대를 열겠다"고 밝힌 데 따른 것이다.
시의회는 이날 논평을 내고 "대통령의 발언을 뜻깊게 받아들인다"며 "수도권 과밀 해소와 국토균형발전을 위한 행정수도 건설을 신속히 완성해야 한다"고 밝혔다.
이어 "행정수도 세종의 완성이 특정 지역만을 위한 과제가 아니다"며 "수도권에 집중된 국가 기능을 효과적으로 분산하고 국가 전체의 균형 있는 발전을 이루기 위한 국가적 과제"라고 강조했다.
그러면서 "세종은 그동안 중앙행정기관 이전과 정부세종청사 건립 등을 통해 대한민국 행정의 중심으로 자리매김해 왔다"며 "이제 행정수도로서 필요한 기능과 제도적 기반을 충실히 갖춰야 실질적인 행정수도 완성이 가능하다"고 덧붙였다.
시의회는 특히 국가적 차원의 메시지에 행정수도 완성을 향한 의지가 지속적으로 담긴다는 점을 긍정적으로 평가했다.
국토균형발전이 선언에 머무르지 않고 구체적인 정책과 제도를 통해 진전될 가능성이 있다는 판단이다.
시의회는 "앞으로도 행정수도 완성과 국토균형발전이라는 공동의 목표를 위해 필요한 역할을 수행해 나가겠다"며 "국민적 공감대를 바탕으로 대한민국의 지속가능한 발전이 결실을 맺을 수 있도록 의회 차원의 노력을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com