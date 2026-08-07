세종시의회, 행정수도완성특별위원회 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 행정수도특위가 7일 첫 회의를 열었다.
- 박란희 위원장과 김재형 부위원장을 선출했다.
- 행정수도특별법·세종시법 개정 지원에 나섰다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 행정수도완성특별위원회가 행정수도 완성을 위한 제도 개선과 주요 현안 추진을 지원하기 위해 본격적인 활동에 들어갔다.
7일 시의회에 따르면 행정수도완성특별위원회는 이날 제1차 회의를 열고 위원장과 부위원장을 선출하고 향후 활동 계획을 확정했다.
회의에서는 박란희 위원장과 김재형 부위원장을 각각 선출했으며 특별위원회 활동계획을 원안가결했다.
특별위원회는 앞으로 '행정수도 건설 특별법' 제정과 '세종시법' 개정 촉구를 비롯해 국회세종의사당 조속 건립, 대통령 세종집무실 설치, 세종지방법원 설치, 미이전 중앙행정기관 및 공공기관 이전 등 행정수도 완성을 위한 주요 현안을 중점적으로 점검하고 지원할 계획이다.
또 국회와 정부 등 관계기관과의 협력 체계를 강화하고 결의안 및 건의안 채택, 성명서 발표 등 다양한 의정활동을 통해 행정수도 완성을 위한 입법·정책 지원에도 적극 나선다는 방침이다.
집행부의 관련 사업 추진 상황과 예산 편성·집행 현황을 지속적으로 살피고 행정수도 완성의 필요성과 국가균형발전의 중요성에 대한 사회적 공감대 확산을 위한 홍보 활동도 추진할 예정이다.
박 위원장은 "행정수도 완성은 국가균형발전과 지방분권을 실현하기 위한 시대적 과제이자 세종시의 숙원사업"이라며 "특별위원회 활동을 통해 세종시가 대한민국의 행정수도로서 완전한 모습을 갖추는 데 큰 밑거름이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com