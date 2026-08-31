세종시의회 '행정수도특별법 연내 제정' 범국민 결의

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- 세종시의회가 31일 국회에서 행정수도특별법 연내 제정을 촉구했다.
- 안신일 의장 등 40여명은 범국민 결의대회에 참석해 연대 의지를 다졌다.
- 시의회는 특별법 연내 통과를 위해 의회 역량을 결집하겠다고 밝혔다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 국회에서 행정수도특별법 연내 제정을 촉구하며 행정수도 완성을 위한 의회 차원의 연대와 행동에 나섰다.
시의회에 따르면 31일 국회의사당에서 열린 '행정수도특별법 연내 제정을 위한 범국민 결의대회'에 안신일 의장을 비롯한 시의원과 의회사무처 직원 등 40여명이 참석했다.
이번 결의대회에는 충청권 시·도지사와 국회의원, 시민사회단체 관계자 등 1000여 명이 참석해 행정수도특별법의 연내 제정을 촉구했다.
이상식 충북도의회 의장·조철기 충남도의회 의장·조성칠 대전시의회 의장·남종섭 경기도의회 의장·임만균 서울시의회 의장 등 각 지역 의장단도 참석해 행정수도 완성을 위한 연대 의지를 나타냈다.
안신일 의장은 세종시의회를 대표해 연대사를 발표하며 "세종시가 명실상부한 행정수도로 자리매김하기 위해서는 연내 특별법 제정이 반드시 이뤄져야 한다"고 강조했다.
이어 참석자들과 함께 특별법 제정 결의와 공동행동 선언에 참여하고 구호 피켓 퍼포먼스를 진행하며 행정수도 완성을 위한 공동 행동 의지를 다졌다.
결의대회 이후에는 충청권 주요 인사들과 오찬 간담회를 갖고 국가균형발전과 행정수도 완성을 위한 향후 연대 및 협력 방안을 논의했다.
시의회 관계자는 "이번 결의대회는 행정수도 완성을 위한 핵심 법안인 행정수도특별법의 필요성을 국민에게 알리는 계기가 됐다"며 "법안이 연내에 통과될 수 있도록 의회 차원의 역량을 결집하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com