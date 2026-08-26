이재명 만난 조상호 "행정수도 완성, 국가 성장 핵심 전략"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 26일 이 대통령에게 행정수도특별법 연내 제정을 건의했다.
- 행정수도 완성이 수도권 집중 완화와 국가 성장축 다변화의 핵심이라 강조했다.
- 지방교부세 개선과 개발이익 재투자로 재정 안정성도 요청했다.
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특별법 연내 제정 지원·세종시 보통교부세 개선 건의
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 이재명 대통령에게 행정수도특별법 연내 제정 지원과 지방교부세 제도 개선을 건의했다. 행정수도 완성이 수도권 집중을 완화하고 새로운 국가 성장축을 만드는 핵심 성장전략이라는 점을 강조했다.
26일 세종시에 따르면 조 시장은 이날 청와대에서 열린 중앙지방협력회의에 참석해 '지방정부 주도 성장 성공전략'을 주제로 발표하며 이같이 건의했다.
조 시장은 "행정수도 완성을 위해서는 행정수도특별법을 제정해 주요 헌법기관과 미이전 부처의 이전·운영 계획을 확정해야 한다"며 "도시 핵심기능을 국가정책에 반영해 단계적으로 강화할 필요가 있다"고 강조했다.
특히 "행정수도 완성은 단순한 세종시 발전 차원이 아닌 대한민국의 성장축을 다변화하는 국가발전 전략"이라고 역설했다.
조 시장은 "수도권 집중과 지역 간 격차를 극복하기 위해 지역이 주도하고 중앙정부가 지원하는 새로운 국가발전 전략이 필요하다"며 "이재명 정부가 행정수도 완성을 국정과제로 포함한 만큼 정부 차원의 적극적인 지원이 필요하다"고 밝혔다.
행정수도 핵심 기능으로는 중앙·도시행정, 첨단산업, 문화·국제교류, 대학·연구, 의료·복지, 광역교통 등을 제시했다. 이를 단계적으로 확충해야 온전한 행정수도 기능이 완성된다는 설명이다.
조 시장은 안정적인 재정 기반 마련을 위한 지방교부세 제도 개선도 요청했다. 이와 함께 개발이익 지역 재투자와 기업 유치 등을 통해 세종시 재정 안정성을 높이는 방안도 제시했다.
조 시장은 "행정수도 완성은 지역 주도의 성장을 이끌어 대한민국이 새롭게 도약하는 핵심 열쇠가 될 것"이라며 "세종시는 국가균형성장의 거점으로 도약하고 중앙과 지방이 상생하는 모범적인 협력 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.
한편 이날 회의에는 이 대통령과 한성숙 국무총리, 관계 부처 장관, 전국 16개 시·도지사 등이 참석했다. 중앙정부와 지방정부 간 협력 강화와 지방정부 주도 성장 방안 등이 주요 의제로 논의됐다.
vincent977@newspim.com