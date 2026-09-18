천안·아산, 반도체 후공정 거점 된다…2030년까지 3700억 투자

AI 핵심 요약beta
- 충남도는 18일 천안·아산 7개 산단을 특화단지로 지정받았다
- 2030년까지 민간 3700억 원 투자로 후공정 거점 육성한다
- 생산액 3조9000억 원·고용 3200명 창출을 목표로 했다
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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 천안·아산이 국내 반도체 후공정 산업의 핵심 거점으로 육성된다. 7개 산업단지를 묶은 반도체 소부장 특화단지가 정부 지정을 받으면서 오는 2030년까지 3700억 원 규모의 민간 투자가 추진된다.
충남도는 천안·아산 7개 산업단지가 산업통상부의 '반도체 후공정 소재·부품·장비 특화단지'로 지정됐다고 18일 밝혔다.
대상은 천안 ▲제3·4일반산단 ▲군서일반산단과 아산 ▲디지털일반산단 ▲테크노밸리일반산단 ▲탕정테크노일반산단 ▲삼성전자 아산캠퍼스 등이다.
전체 면적은 800만㎡로 현재 반도체 소부장 관련 기업 127개사가 입주해 있다.
특화단지에서는 하나마이크론이 패키징, 티에스이가 테스트 분야 앵커기업을 맡는다. H&이루자와 하이쎄미코, 메가터치, 메가센 등도 협력기업으로 참여한다.
참여 기업들은 2030년까지 모두 3700억 원을 투자할 계획이다. 충남도는 이를 통해 ▲생산액 3조9000억 원 ▲수출 97억7000만 달러 ▲신규 고용 3200명 ▲석·박사급 연구개발 인력 180명 확보 등을 목표로 하고 있다.
정부도 향후 5년간 국비 400억여 원을 투입해 기술개발과 기반 구축, 인력 양성을 지원한다. 인허가와 규제 개선, 정책금융 지원 등을 통해 민간 투자도 뒷받침한다.
충남도는 이번 지정이 충청권 반도체 '5극 3특 성장엔진' 선정과 삼성전자의 56조 원 규모 천안·아산 투자계획과 맞물려 지역 반도체 생태계 확대에 도움이 될 것으로 보고 있다.
특히 용인의 전공정과 안성의 반도체 장비, 부산의 전력반도체에 이어 충남이 후공정 역할을 맡으면서 국내 반도체 전주기 공급망 구축에도 속도가 붙을 것으로 전망했다.
도는 충남테크노파크를 중심으로 유관기관과 지역 대학이 참여하는 특화단지 추진단을 구성해 첨단 패키징 부품·장비 생산 기반을 확대할 계획이다.
충남도 관계자는 "앵커기업과의 협력을 통해 해외 의존도가 높은 반도체 후공정 핵심 소부장의 공급망을 강화하고 지역 반도체산업의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com