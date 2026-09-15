세종교육청·사회복지공동모금회, 교육취약계층 학생에 장학금

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 15일 77명에 장학금 5500만원을 지원했다.
- 초등 34명·중등 25명·고등 18명이 지원 대상이다.
- 양측은 취약계층 학생 맞춤형 교육복지를 확대한다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청과 세종사회복지공동모금회가 교육취약계층 학생 77명에게 총 5500만원의 장학금을 지원한다.
15일 시교육청에 따르면 이날 교육감 집무실에서 세종사회복지공동모금회와 교육취약계층 학생들의 학업과 꿈을 지원하기 위한 장학금 전달식이 진행됐다.
지원 대상은 관내 초등학생 34명, 중학생 25명, 고등학생 18명 등 모두 77명이다.
장학금은 '위기가정 아동·청소년 희망키움사업'과 '제자사랑 실천운동 장학금 지원사업'을 통해 전달된다.
위기가정 아동·청소년 희망키움사업으로 경제적 어려움을 겪는 학생 21명에게 장학금을 지원하고 제자사랑 실천운동 장학금 지원사업을 통해서는 교직원들의 자발적인 나눔으로 마련된 장학금을 학생 56명에게 전달한다.
양 기관은 앞으로도 협력을 이어가며 복지 사각지대에 놓인 학생을 발굴하고 학생별 상황에 맞는 맞춤형 교육복지 지원을 확대할 계획이다.
박상혁 회장은 "이번 장학금이 어려운 환경에서도 학업을 이어가는 학생들에게 작은 보탬이자 든든한 응원이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 학생들이 건강하게 성장할 수 있도록 나눔과 지원을 이어가겠다"고 전했다.
강미애 교육감은 "따뜻한 나눔이 어려운 환경에 놓인 학생들에게 큰 희망과 든든한 응원이 되길 바란다"며 "학생들이 환경에 구애받지 않고 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 교육복지 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com