세종교육청·공동모금회, 저소득층 학생 맞춤 교육복지 협력

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청과 세종사회복지공동모금회가 1일 협약했다
- 경제적 어려움 학생을 발굴해 맞춤형 지원에 나섰다
- 생계·의료·장학금 등 교육복지 확대를 추진한다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청과 세종사회복지공동모금회가 경제적 어려움을 겪는 학생을 발굴하고 생계·의료·장학금 등 맞춤형 지원에 나선다.
시교육청은 1일 사회복지공동모금회와 '세종시 학생 꿈 키움' 업무협약을 맺고 저소득층 학생의 안정적인 성장과 교육복지 지원을 위한 협력체계를 구축했다고 밝혔다.
이번 협약은 경제적 어려움으로 도움이 필요한 학생을 적극적으로 찾아내고 학생별 상황과 필요에 맞는 교육복지 지원을 확대하기 위해 마련됐다.
시교육청은 교직원 대상 기부 프로그램 참여 독려 및 확산, 관내 저소득층 학생 발굴·선정, 학생의 상황에 맞는 교육복지 프로그램 지원 등에 적극 협력한다.
사회복지공동모금회는 기부금품 모집·배분·관리, '세종시 학생 꿈 키움' 사업의 가치 확산을 위한 지역 홍보와 대시민 캠페인, 교육청 제안 사업의 적극적인 검토·반영, 기부 참여자 예우 등을 추진한다.
양 기관은 조성된 기부금이 저소득층 학생의 생계와 의료, 장학금 등 필요한 분야에 투명하게 사용될 수 있도록 협력할 계획이다.
강미애 교육감은 "학생의 어려움을 함께 살피고 꿈을 키운다는 마음으로 도움이 필요한 학생을 세심하게 발굴하겠다"며 "모든 학생이 어려움에 좌절하지 않고 자신의 미래를 꿈꿀 수 있도록 촘촘한 교육복지를 실현해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com