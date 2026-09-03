가을철 주말 낮시간 전기차 충전요금 최대 32% 인하된다

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9월 5일~10월 31일 11시~14시 적용

충전소별 11%~32% 충전요금 인하

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 가을철 주말과 공휴일 낮시간에 전기차 충전요금이 최대 32% 인하된다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 오는 5일부터 10월 31일까지 주말·공휴일 낮 시간대(11시~14시) 공공 충전요금을 할인한다고 3일 밝혔다.

◆ 봄철 15% 할인 '효과'…사용건수 9.2% 증가

봄철·가을철 전기요금 할인정책은 지난 4월 16일부터 '계절·시간대별 전기요금 개편'에 따라 시행됐다. 재생에너지 발전으로 전력이 상대적으로 많이 공급되는 시간대에 전기사용을 유도하기 위한 것이다.

전기차 충전요금 또한 '계절·시간대별 전기요금 개편'과 연계해 4월 18일부터 5월 31일까지 봄철 주말·공휴일 낮 시간대(11~14시) 전기차 공공충전요금 할인을 처음 시행한 바 있다.

전기차 충전용 전력량 요금이 50%만큼 할인함에 따라 소비자용 충전요금은 최대 15%까지 할인됐으며, 할인 이전 대비 일평균 약 9.2% 사용 건수가 증가했다.



기후부는 봄철의 성과를 바탕으로 오는 9월 5일 첫 주말부터 10월 31일까지 주말·공휴일 총 21일 중 낮 11시부터 14시까지 3시간 동안 전기차 충전기에 적용되는 '전기자동차 충전전력요금' 할인을 재개한다.

가을철 주말·공휴일 낮시간 전기차 충전요금 인하 추진방안(기후부 추가 할인) [자료=기후에너지환경부] 2026.09.03 dream@newspim.com

할인에 적용되는 전기차 충전요금은 한국전력공사에서 제공하는 자가소비용 요금과 충전서비스 제공사업자용 요금에 모두 적용된다.

우선 주택·회사 등에 설치된 '자가소비용 충전소'는 9월 5일부터 바로 요금 할인을 적용받을 수 있다. 봄철과 마찬가지로 전력량 요금의 50%로, 킬로와트시당 40.1원~48.6원의 할인이 적용될 예정이다.

기후부와 한국전력공사가 운영하는 공공 급속충전기 1만4000여개(전체 급속충전기의 약 24%)와 한전이 운영하는 3400여기의 완속 충전기도 9월 5일부터 충전요금 할인이 적용된다.

다만, 기후부가 운영하는 공공 급속충전기 9600여기의 경우, 한전이 제공하는 전력량 요금할인(50%)에 자체할인을 더해 전체 충전요금을 최대 32%까지 할인(봄철 최대 15%)할 예정이다. 추가할인의 경우 이번 가을철에 한해 한시적으로 추진하며, 이를 통해 가격변화에 따라 충전 수요가 얼마나 이동하는지 파악하기 위한 것이다.

◆ 한전 운영 충전기 11~17% 인하

한전이 운영하는 충전기는 1kWh당 40.1원~48.6원이 할인되며, 기후에너지환경부가 운영하는 급속충전기(완속충전기 미보유)는 킬로와트시당 85.4~97.2원의 할인이 적용된다.

다수의 민간 충전업체도 주말·공휴일 낮시간대에 제공받는 할인분을 소비자가 이용하는 충전요금에 반영할 예정으로 할인폭과 방식(요금할인, 포인트 제공 등)은 업체별 차이가 있다.

가을철 주말·공휴일 낮시간 전기차 충전요금 인하 추진방안 [자료=기후에너지환경부] 2026.09.03 dream@newspim.com

기후부는 전기차 보급이 빠르게 늘어나는 만큼, 낮에 태양광이 생산한 전력을 전기차가 충분히 활용하는 한편, 최종 소비자인 전기차 이용자들이 충전요금 할인 혜택을 적용받을 수 있도록 충전요금 체계를 개편해 나갈 계획이다.

아울러 올해 봄철·가을철 두 차례 할인 시행 결과를 종합 분석해 요금 수준에 따른 이용자들의 수요이동 경향을 파악할 계획이다. 이는 내년 도입을 검토 중인 전기차 충전요금 계절·시간대별 요금제 설계의 기초자료로 활용할 방침이다.

정선화 기후부 녹색전환정책관은 "봄철 시행에서 확인한 성과를 가을철에는 한층 확대하고자 하며, 다수의 민간업체까지 함께해 이용자 혜택이 커질 것"으로 기대했다.

이어 "이번 가을철 결과를 면밀히 분석해 내년 도입을 검토 중인 계시별 충전요금제가 이용자 편익과 전력망 안정성을 함께 달성할 수 있도록 설계해 나가겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com