LS전선, 동해시 취약계층 지원 1억원 기탁

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2013년부터 매년 1억원 지원…아동·청소년 교육·주거환경 개선 등에 활용

동해 해저케이블 사업 투자 확대와 함께 지역사회 상생 지속

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=LS전선이 강원도 동해시 취약계층과 지역 복지시설 지원을 위해 1억원을 기탁했다.

LS전선은 사회복지공동모금회를 통해 동해시에 1억원을 지원한다고 3일 밝혔다.

기탁금은 취약계층 초등학생 교육비와 학대피해아동 가족 지원을 비롯해 저소득층 주거환경 개선, 장애인·자활시설 환경 개선 등 지역 내 다양한 복지사업에 활용될 예정이다.

LS전선은 지난 2013년부터 매년 동해시에 1억원을 기탁하며 지역사회와의 상생을 이어오고 있다. 취약계층 교육 지원과 저출산 극복 사업 등 지역 복지 수요를 반영한 사회공헌 활동도 지속해왔다.

LS전선 관계자는 "아이들이 안전한 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 지역사회가 함께 관심을 기울이는 것이 중요하다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 보탬이 될 수 있는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

LS전선은 2009년 동해시에 국내 최초 해저케이블 전문공장을 준공한 뒤 지속적인 투자를 통해 생산능력을 확대하며 해저케이블 사업 경쟁력을 강화하고 있다. 자회사 LS마린솔루션도 해저케이블 시공 역량을 기반으로 국내외 해상풍력 등 해저 전력망 구축 사업을 확대하고 있다.

[사진=LS전선]

heoneykim@newspim.com