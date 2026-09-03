조현 "북·미 대화가 한반도 비핵화와 평화구축으로 이어지기를 희망"

AI 핵심 요약beta
- 조현 장관이 3일 서울외교포럼에서 북·미 대화 재개를 촉구했다
- 트럼프의 대화 의지에 주목하며 비핵화와 평화구축을 기대했다
- 한·미 동맹을 토대로 남북 대화 재개 노력도 계속하겠다고 밝혔다
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"원자력·AI·반도체 등으로 한·미 동맹에 기여"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한과의 대화에 강한 의지를 보이고 있는 것과 관련해 "북·미 대화가 한반도 비핵화와 평화구축으로 이어지기를 바란다"고 밝혔다.
조 장관은 3일 서울 국립외교원에서 열린 서울외교포럼 기조연설에서 "우리는 북·미 대화가 재개될 수 있도록 외교적 노력을 지속해 나갈 것"이라며 이같이 말했다.
조 장관은 "최근 트럼프 미국 대통령이 일련의 메시지로 한반도 평화에 대한 지속적인 관심과 북한과의 대화 재개에 대한 의지를 보여주신 점에 주목한다"며 "북·미 정상 간 우호적 관계가 북·미 간 의미 있는 대화로 이어질 수 있기를 기대한다"고 말했다.
조 장관은 "한·미 동맹은 한반도와 관련한 우리 외교적 노력의 중요한 토대"라고 강조했다. 조 장관은 원자력·인공지능(AI)·반도체·조선 등을 거론하며 "한국이 차별화된 기여를 할 수 있는 분야로 (한·미 동맹을) 확대해 나가고 있다"고 말했다.
조 장관은 또 이재명 정부의 대북 방송 중단, 남북 군사 실무회담 제안 등을 예시하면서 남북 대화 재개를 위한 정부의 노력을 설명했다. 그는 "북한의 호응이 없는 상황이지만, 인내심을 갖고 흔들림 없이 남북 대화 재개를 위한 노력을 지속하고 있다"고 강조했다.
opento@newspim.com