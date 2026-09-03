알에프텍, RF 전문 자회사 'RFTC' 출범

AI 핵심 요약beta
- 알에프텍이 3일 R&D 자회사 RFTC를 설립했다
- RFTC는 5G 안테나·필터와 방산 RF를 키운다
- 알에프텍은 5G·6G와 방산 시장 공략을 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 알에프텍이 5G 통신장비와 방산 RF 기술 경쟁력 강화를 위해 R&D 조직을 별도 자회사 'RFTC'로 분리한다고 3일 밝혔다.
RFTC는 이달 중 조직·운영 체계 정비를 마무리하고 본격적인 사업 운영에 들어간다. 회사에 따르면 이번 자회사 설립은 5G 안테나·필터 기술과 방산 RF 기술을 독립적인 전문 기술 플랫폼으로 고도화하기 위한 전략적 결정이다.
알에프텍은 지난 2019년 삼성전자에 5G 안테나 필터 유닛을 공급하며 RF 장비 시장에 진입했다. 이후 다중입출력(Massive MIMO) 기지국 안테나 유닛(AU)과 안테나 필터 유닛(AFU)을 대량 공급하는 등 5G 기지국 안테나·필터 분야에서 기술력을 축적해왔다.
RFTC는 기존 5G R&D 역량을 기반으로 차세대 통신장비 기술 개발을 지속하는 동시에 드론 방호체계 등 방산 분야 RF 기술 개발에도 속도를 낼 계획이다. 5G, 5G-Advanced, 6G로 이어지는 차세대 통신 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 방산 분야에서는 탐지·재밍·안테나 등 RF 기반 기술 영역을 확대해 나간다는 전략이다.
알에프텍 관계자는 "RFTC 설립은 알에프텍이 RF 사업을 미래 성장축으로 본격 육성하겠다는 의지를 보여주는 결정"이라며 "5G 분야에서 확보한 기술 리더십을 기반으로 차세대 통신과 방산 RF 시장에서 새로운 성장 기회를 만들어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com