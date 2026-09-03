컴투스 'SWC2026' 한·일·미 예선 완료...지역 컵 선수단 확정

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 3일 SWC2026 지역 예선을 마무리했다
- 한국서는 ECK·BEAT.D가 아시아퍼시픽 컵에 올랐다
- 일본·미주도 본선 8명 확정, 9월26일부터 지역컵 열렸다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 개최하는 '서머너즈 워' 글로벌 e스포츠 대회 'SWC2026'의 한국·일본·미주 지역 예선이 마무리되면서 각 지역 컵 진출 선수 라인업이 확정됐다.
한국 예선에서는 신예 ECK와 2018년 챔피언 BEAT.D가 아시아퍼시픽 컵 진출권을 획득했다. ECK는 8강에서 SCHOLES를 3대 1로 꺾은 후 4강과 승자조 결승에서 각각 ANGRYBIRD, PRIMA를 3대 0으로 격파했다.
BEAT.D는 8강 탈락 후 패자조에서 SCHOLES, KING.D, ANGRYBIRD를 연달아 이기고 결승에서 PRIMA를 3대 1로 제압했다.
일본 예선에서는 OSADASAN과 VISHA가 아시아퍼시픽 컵 진출을 확정했다. OSADASAN은 승자조 결승에서 VISHA를 제압했고 VISHA는 패자조에서 ETOWARU를 꺾고 본선행을 결정했다.
미주 지역 예선에서는 ZEZAS, ZEDORUS, DIRMO, TRUEWHALE이 본선 진출권을 얻었다. 이들은 1·2일 차에 미리 진출을 확정한 JIWOOFAN, COISO, THOMPSIN, SAPPYYY와 함께 총 8명의 아메리카 컵 선수단을 구성했다.
각 지역 컵은 9월 26일 독일 함부르크에서 유럽 컵, 10월 11일 캐나다 토론토에서 아메리카 컵, 10월 17일 태국 방콕에서 아시아퍼시픽 컵 순서로 개최된다. 각 지역 컵을 통과한 선수들은 월드 파이널 진출을 놓고 경쟁하게 된다.
origin@newspim.com