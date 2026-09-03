iM증권, 대구·경북 대학생 대상 모의투자 대회 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권은 3일 대구·경북지역 대학생을 대상으로 모의투자 대회를 진행한다고 밝혔다.
iM증권에 따르면 이번 대회는 iM금융지주의 청년지원 사업의 일환으로, 대구·경북 지역의 대학생들에게 투자 경험을 제공하기 위해 마련됐다.
대회는 9월 8일부터 10월 8일까지 약 한 달간 진행된다. 대구·경북 지역 대학교 소속의 대학(원)생과 휴학생이면 누구나 iM증권 MTS를 통해 참여할 수 있다. 참가 신청은 오는 28일까지 가능하다.
대회는 국내 주식 대상 수익률 개인전으로 운영되며, 1위부터 25위 입상자에게는 상금과 상장이 수여된다. 1위 입상자에게는 iM증권 대구지역 영업점을 통한 체험형 인턴십 프로그램도 제공한다.
iM증권 관계자는 "이번 모의투자 대회는 대학생들이 부담 없이 투자 경험을 쌓고, 투자에 입문할 수 있도록 하고자 마련했다"며 "앞으로도 대학생들의 건전한 투자 습관 형성과 올바른 투자 문화 조성을 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.
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