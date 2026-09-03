식약처, 페닐케톤뇨증 희귀약 '세피언스산' 허가…치료 기회 확대

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 3일 세피압테린을 허가했다.
- 페닐케톤뇨증 환자 고페닐알라닌혈증 치료제다.
- 기존 치료로 못 채운 수요 해소 기대다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 앞으로 고페닐알라닌혈증 치료를 위한 수입 희귀의약품 '세피언스산(세피압테린)'을 국내에서 처방·복용할 수 있게 된다.
식품의약품안전처는 3일 소아 및 성인 페닐케톤뇨증환자의 고페닐알라닌혈증 치료에 사용하는 수입 희귀의약품인 '세피압테린'을 허가했다고 밝혔다.
페닐케톤뇨증은 아미노산의 일종인 페닐알라닌을 분해하는 효소(페닐알라닌수산화효소)의 유전자 돌연변이로 인해 체내에 페닐알라닌이 축적돼 인지 능력 저하, 피부 색소 결핍 등을 초래하는 유전성 희귀질환이다.
이 약은 테트라하이드로비옵테린으로 전환돼 페닐알라닌을 분해하는 효소를 도와 혈중 페닐알라닌 수치를 낮춰 페닐케톤뇨증 환자의 고페닐알라닌혈증 증상을 개선한다.
식약처는 이 약이 페닐케톤뇨증 환자의 고페닐알라닌혈증 기존 치료제로 충족되지 않는 의료 수요에 대한 새로운 치료 기회를 제공할 것으로 기대한다고 밝혔다. 식약처는 해당 의약품을 글로벌 혁신제품 신속심사 지원체계로 지정하고 신속심사를 진행해 의료현장에 빠르게 도입될 수 있도록 노력했다.
식약처는 "앞으로도 규제과학 전문성을 기반으로 안전성·효과성이 충분히 확인된 치료제를 신속하게 심사·허가해 환자의 치료 기회가 확대될 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 설명했다.
sdk1991@newspim.com