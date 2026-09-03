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정부는 10.1%·교육계는 3.2%…교부금 산정 기준 논란

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AI 핵심 요약

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  • 정부와 교육계가 3일 내년도 교부금 산정 논란을 벌였다.
  • 정부는 10.1% 증가라 했고 교육계는 추경 포함 3.2%라 했다.
  • 교육계는 고정비 부담과 보완장치 필요를 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

본예산보다 7조2031억원 증가
추경 기준 증가율은 3.2% 그쳐
교육·인재계정 89.3% 대학·청년에

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 =내년도 지방교육재정교부금 증가율을 두고 재정당국과 교육계가 서로 다른 계산을 내놓으면서 산정 기준을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 정부는 올해 본예산과 비교하면 교부금이 10.1% 늘어난다고 설명한다. 반면 교육계는 추가경정예산까지 포함해 비교하면 증가율이 3.2%에 그친다고 맞선다. 비교 기준에 따라 증가율 차이가 6.9%포인트(p)에 이르는 셈이다.

특히 교육계는 내년도 교부금 증가율이 공무원 보수 인상률인 3.9%에도 못 미쳐 교직원 인건비와 학교 운영비 등 고정경비 부담이 커질 수 있다고 우려한다. 정부는 인건비 비중이 큰 점을 고려해 학령인구 감소율의 35%만 새 산식에 반영했으며, 교부금 규모도 계속 늘어날 것이라고 반박한다.

신설되는 미래대응기금 교육·인재계정 4조9315억원 가운데 89.3%인 4조4046억원은 대학과 청년 지원에 배정됐다. 영유아 교육·보육에는 나머지 5269억원이 투입되지만 유·초·중등교육을 직접 지원하는 별도 항목은 제시되지 않았다. 교육계는 교부금 산식 개편 이후에도 안정적인 교육재정을 보장할 보완장치가 필요하다는 입장이다.

3일 관계부처에 따르면 '2027년도 예산안'에 편성된 내년도 지방교육재정교부금은 78조8718억원이다. 올해 본예산 71조6687억원보다 7조2031억원(10.1%) 증가한 규모다.

[AI 일러스트=오종원 기자]

◆ 본예산보다 10.1% 증가...추경 기준으론 3.2%

정부와 전국 17개 시도교육감협의회의 시각차는 비교 기준에서 비롯됐다. 정부는 인건비와 기본운영비 등 필수경비를 본예산에 우선 편성하는 만큼 올해 본예산을 기준으로 내년도 교부금 증가율을 산출해야 한다는 입장이다.

반면 교육감협은 올해 추경까지 반영한 실제 교부금 규모인 76조4381억원과 비교해야 한다고 주장한다. 이를 기준으로 하면 내년도 교부금 증가액은 2조4337억원, 증가율은 3.2%로 낮아진다.

교육감협은 새 산식이 당해 연도의 세수 증가를 자동으로 반영하지 않는 만큼 추경을 포함한 실제 규모를 비교 기준으로 삼아야 한다고 밝혔다. 본예산을 기준으로 10.1% 증가했다고 설명하는 것은 지방교육재정의 "실상을 가리는 착시"라는 주장이다.

정부는 내국세의 20.79%에 연동하던 현행 방식을 폐지하고 경제 여건과 학령인구 변화를 함께 반영하는 산식을 도입할 계획이다. 전년도 교부금에 최근 3년간 연평균 경상성장률과 학령인구 변화율을 적용하되 학령인구 변화율은 35%만 반영한다.

기획예산처는 학생 수 감소에도 학교와 교직원 등 고정비가 같은 비율로 줄지 않는다는 점을 고려했다고 설명했다. 교부금 지출의 약 60%를 차지하는 인건비를 감안해 학령인구 변화율을 산식에 전부 반영하지 않았다는 것이다.

[AI 일러스트=오종원 기자]

◆ 교육감협 "고정비 감당 어려워"...정부 "충분히 대응"

이에 교육감협은 "추경 대비 교부금 증가율 3.2%가 정부가 결정한 내년도 공무원 보수 인상률 3.9%에도 미치지 못한다"고 지적했다. 교직원 인건비와 학교 운영비 등 기본적인 고정경비 상승분을 감당하기 어렵다는 입장이다.

최근 10년 동안 초·중·고 학생 수는 87만명 감소했지만 학교는 308곳, 교원은 9000명 증가했다. 특수교육과 기초학력, 학생 마음건강, 돌봄 등 새로운 교육 수요도 늘고 있어 학생 수 감소가 곧바로 교육재정 수요 감소로 이어지지 않는다는 게 교육감협의 주장이다.

다만 기획처는 교직원 인건비 부담을 새 산식에 이미 반영했다고 맞섰다. 조용범 기획예산처 차관은 예산안 브리핑에서 "교육교부금에서 인건비가 60% 정도를 차지하는 것은 사실"이라며 "교부금을 그 이하로 감액하면 인건비도 충당하지 못하는 상황이 발생할 수 있어 학령인구 변화율을 35% 정도만 반영했다"고 말했다.

학령인구 감소에 따른 교육 인력의 효율화 가능성도 열어뒀다. 조 차관은 "학령인구 감소와 변화가 계속 이어질 것으로 보고 있다"며 "교사뿐 아니라 학교에서 근무하는 일반 행정직원까지 포함해 내실화 작업이 이뤄질 것으로 본다. 교육부와 협의해 나가겠다"고 밝혔다.

정부세종청사 기획예산처 전경 [사진=뉴스핌DB]

기획처는 내국세 연동 방식에 따른 교부금의 급격한 변동성도 개편 사유로 제시했다. 교부금은 2021년 59조6000억원에서 2022년 76조원으로 27.6% 증가했다가 2023년에는 65조4000억원으로 14.0% 감소했다. 새 산식으로 급등락을 줄여 시·도교육청의 재정 운용 예측 가능성을 높이겠다는 구상이다.

교육부도 교부금 증가분으로 인건비 상승에 충분히 대응할 수 있다고 반박했다. 교육부는 예산 편성 때 필수 운영비를 본예산에 우선 반영하는 것이 원칙이라며 교부금이 올해 본예산 71조7000억원에서 내년 78조9000억원으로 7조2000억원 늘어난다고 설명했다.

정부 전망에 따르면 교부금은 2028년 84조3000억원, 2029년 90조1000억원, 2030년 92조7000억원으로 증가한다. 교육부는 2030년까지 연평균 5조원 이상, 연평균 6.6% 증가하기 때문에 기본 고정경비 상승분을 감당하기 어렵다는 주장은 "사실과 다르다"고 밝혔다.

다만 교육감협은 정부가 제시한 전망만으로는 제도 개편에 따른 영향을 판단하기 어렵다고 보고 있다. 기존 내국세 20.79% 연동 방식과 새 산식을 각각 적용했을 때의 2027~2030년 연도별 교부금 규모와 누적 차액을 공개하라는 입장이다.

◆ 미래기금 교육계정 89.3% 대학·청년 배정

교부금 제도 개편을 통해 확보되는 재원은 미래대응기금 내 교육·인재계정에 편입된다. 내년도 교육·인재계정에는 총 4조9315억원이 배정됐다.

이 가운데 고등교육과 청년 지원에 투입되는 예산은 4조4046억원으로 전체 계정의 89.3%를 차지한다. 영유아 교육·보육에는 5269억원(10.7%)이 배정됐다. 유아·초·중등교육을 직접 지원하는 별도 항목은 제시되지 않았다.

정부는 교육·인재계정을 활용해 대학 경쟁력을 높이고 이공계·첨단분야 인재 양성과 청년 지원, 영유아 교육·보육 등에 투자할 계획이다. 2028년부터 교부금 개편으로 마련되는 재원을 교육·인재계정에 적립하고 다른 계정으로 전출할 수 없도록 법률에 명시한다.

교육부 전경. [사진=뉴스핌DB]

기획처는 내국세 20.79%에 해당하는 교육투자 의지는 유지하면서 초·중등교육에 집중됐던 재원을 영유아와 고등·평생교육까지 균형 있게 배분한다는 입장이다. 교부금이 전년보다 감소할 경우 미래대응기금에서 차액을 보전해 총액도 줄지 않도록 할 방침이다.

교육감협은 법률에 따라 시·도교육청에 배분되는 교부금과 중앙정부가 관리하며 정해진 사업에 사용하는 미래대응기금은 성격이 다르다고 반박했다. 교육·인재계정 재원을 다른 계정으로 옮길 수 없도록 하는 것만으로 유아·초·중등교육 재정을 안정적으로 보장하기는 어렵다는 것이다.

협의회는 지방교육재정교부금법 개정과 미래대응기금법 제정이 함께 추진되는 만큼 기금법에 유아·초·중등교육의 안정적인 발전을 뒷받침하는 조항을 명시할 것을 촉구했다. 국회 심의 과정에서는 교부금 개편에 따른 중장기 재정 변화와 교육 단계별 기금 배분 구조가 쟁점이 될 전망이다.

jongwon3454@newspim.com

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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