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[뉴스분석] 민주당, 종부세 추가 완화 가닥...양도세는 큰 틀에서 정부안 유지

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 3일 부동산 세제개편안을 국회에 제출했다.
  • 민주당은 종부세 완화와 양도세 보완 가능성을 열었다.
  • 당정 이견은 아니며 정기국회서 세부조정할 방침이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

종부세, 비거주·실거주 모두 공제액 14억 상향 가능성 커
"임대사업등록자 중 특수 상황 놓인 4만명은 양도세 완화"
"시장 동향 살피며 국민 의견 수렴"...당정 충돌은 선 그어

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정부가 발표한 부동산 세제개편안이 3일 국회로 제출된 가운데 집권 여당인 더불어민주당이 종합부동산세와 양도소득세 장기보유특별공제 등 시장의 관심이 큰 쟁점에 대한 추가 보완 가능성을 열어뒀다.

종부세는 비거주와 실거주 구분 여부부터 포함해 제출된 정부안 보다 더 완화하는 것으로 방향타를 잡았다. 양도세는 당 내 이견이 크지 않아 제출된 정부안이 유지될 가능성이 높지만 특정 집단이나 사례에 대해서는 추가 완화 가능성을 열어두고 논의키로 했다. 

서울과 수도권을 중심으로 부동산 민심이 민감하게 움직이는 만큼 국회 심사 과정에서 시장 여론을 반영하겠다는 취지다. 다만 당 내부에서는 이같은 추가 논의가 당정 간 의견 충돌로 비치는 데에 선을 그었다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 20일 청와대에서 수석·보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.21 photo@newspim.com

◆정부, 부동산 세제안 국회 제출…민주당 "시장 살피며 국민 의견 수렴"

민주당 정책위원회는 이날 언론 공지를 통해 "오늘 정부의 세제개편안이 국회에 제출됐다"고 밝혔다.

정책위는 정부안에 대해 "당정이 실거주 중심의 과세체계라는 기본 방향을 분명히 한 현실적이고 합리적인 조정안"이라며 민주당은 시장 동향을 지속적으로 면밀히 살피며 국민 의견을 수렴해 나갈 것"이라고 말했다.

앞서 지난 1일 정부는 국무회의를 열고 실거주 1주택자의 기본공제는 14억 원, 비거주 1주택자는 현행 12억 원을 유지하기로 결정했다.

당초 정부는 비거주 1주택자의 종부세 기본공제를 9억 원으로 축소하겠다고 발표했다. 다만 시장과 여론의 반대가 거세자 현행 정책을 유지하고 일부 방안은 다소 완화하는 세제개편안을 의결했다. 종부세 세(稅) 부담 상한도 정부 원안인 200%로 상향이 아닌 현행 150%를 유지하기로 했다.

다만 양도세 장기보유특별공제는 실거주 중심으로 재편하는 기존 개편 방향을 유지했다. 현재 1세대 1주택자는 보유기간과 거주기간에 따라 각각 최대 40%씩, 합산 최대 80%의 장특공제를 받을 수 있다.

조정대상지역 등록임대사업자에 대한 양도세 중과 배제와 장특공제 특례를 단계적으로 축소·폐지하는 방안도 기존안이 유지됐다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.03 jk31@newspim.com

◆與 내부서 종부세 완화 목소리…특정 집단 양도세 완화 보완 의견도

여당 내부에서는 정부에서 넘어온 세제개편안 일부가 수정·보완될 수 있다는 관측이 지배적이다. 특히 비거주 1주택자 종부세와 등록임대사업자 양도세 문제에서 보완이 필요하다는 목소리가 나온다.

당 주택시장 안정화 태스크포스(TF) 소속 의원은 이날 기자와 통화에서 "종부세의 경우 비거주·실거주를 나누면 분쟁이 생길 수도 있으니 모두 동일하게 공제액을 14억원으로 해야 한다는 것이 1안"이라고 설명했다.

또 "2안의 경우 실거주와 비거주 공제액은 구분하되 비거주 사람들이 세금이 올라서 실거주로 전환하는 것을 막기 위해 비거주 공제액을 현행 9억 원에서 12억 원까진 올려야 한다는 것, 즉 비거주 12억 원, 실거주 14억 원 공제해야 한다는 의견"이라고 말했다.

그는 "1안과 2안을 정리해서 정부에 전달했고 정부가 많은 부분을 수용했다고 생각한다"면서도 "다만 세부적인 면에서 의견을 수렴하다 보면 정부안보다 (국회에서) 조금 수정될 가능성이 있을 순 있다"고 내다봤다.

이재명 대통령이 지난 7월 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대]

◆정부안 반영되지 않은 부분도 정기국회 심사 과정서 추가 손질 

종부세와 달리 양도세의 경우 정부와 당 사이 큰 이견이 없는 것으로 전해졌다. 다만 등록임대사업자에 대한 양도세 문제는 보완 가능성을 열어뒀다.

그는 "문재인 정부 때 아파트를 임대사업이 등록하게 해줬던 기간이 있다. 그때 등록한 사람들의 만기가 돌아오는데, 유예 기간 안에 팔기 어려운 사람들이 있다. 가령 토지허가거래 구역인데 임차인이 있어서 팔기 쉽지 않다든지, 재건축 지역이라 조합원 지위 양도 금지 때문에 팔기가 어려운 경우 등 이런 분들이 모두 4만명"이라고 설명했다.

그러면서 "이같은 특정 그룹에 한해서는 양도세를 완화해줘야 한다는 안(案)을 정부에 전달했다"며 "나머지 양도세 부분에 대해선 당정 간 이견이 없다"고 부연했다.

민주당은 정부안에 반영되지 않은 부분도 정기국회 심사 과정에서 추가로 손질할 방침이다.

한병도 원내대표는 이날 정책조정회의를 통해 "국민 목소리에 귀 기울여 예산과 세제의 완성도를 높이고 내실 있는 심사를 통해 법정 시한 안에 책임 있게 처리하겠다"고 밝혔다.

국내 아파트 전경 [사진=뉴스핌DB]

◆"폭 넓은 의견 수렴 예정"…당정 간 이견 충돌은 일축

정책위는 추후 폭넓은 의견을 수렴하기 위해 공청회나 토론회를 여는 방안도 검토하고 있다.

전문가뿐 아니라 서울·수도권의 1주택자와 갈아타기 수요자, 임대시장 관계자 의견을 수렴해 세제개편안이 매매시장과 전월세 시장에 미칠 영향을 점검하겠다는 취지다.

민주당은 당내 의견과 정부 입장, 전문가와 시장의 목소리를 종합해 부동산 세제의 큰 틀은 유지하되 세부 조항을 보완하고 당 안팎의 의견을 반영한 최종 국회안을 마련한다는 계획이다.

정책위 핵심 관계자는 "당연히 의견 수렴 과정은 필요하다. 공개적인 공청회나 토론회를 계획하고 있다"면서도 "이런 과정을 통해 정부에서 넘어온 안이 일부 수정 혹은 보완될 가능성은 있지만, 이를 두고 당정 간 의견이 충돌한다고 프레임을 씌워선 안 된다"고 일축했다.

seo00@newspim.com

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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