8월 밸류업 공시 9곳 추가…누적 756사·시총 83%까지 확대

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주주환원·후속 공시 확산, SK하이닉스·삼성전자 대규모 주주환원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 3일 상장기업의 기업가치 제고 현황을 담은 '월간 기업가치 제고 현황(2026년 8월)'을 발표했다.

거래소에 따르면 지난 8월 기업가치 제고 계획을 새로 공시한 기업은 9곳으로 집계됐다. 이에 따라 2024년 5월 기업가치 제고 계획 공시 제도가 시행된 이후 누적 공시 기업은 756곳으로 늘었다. 시장별로는 코스피 354곳, 코스닥 402곳이다.

공시 기업의 시가총액은 5074조4000억원으로 전체 시장의 83.4%를 차지했다. 코스피에서는 공시 기업 354곳의 시가총액이 4926조8000억원으로 코스피 전체의 87.7%에 달했다. 코스닥 공시 기업 402곳의 시가총액은 147조6000억원으로 코스닥 전체의 31.7%를 차지했다.

[자료=한국거래소]

기업가치 제고 계획을 이미 공시한 기업들이 후속 공시를 통해 이행 상황을 점검하는 사례도 늘고 있다. 8월에는 총 11개사가 주기적 공시를 제출했으며, 누적 주기적 공시 기업은 124곳으로 집계됐다.

주주환원은 대형주를 중심으로 확대됐다. SK하이닉스는 지난달 19일 40조원 규모의 자기주식 취득 및 소각을 결정했다. 메리츠금융지주는 5000억원, 셀트리온은 1000억원 규모의 자기주식 취득을 결정했다. 현대자동차도 7891억원 규모의 자기주식 소각을 결정했다.

현금배당도 이어졌다. SK하이닉스는 약 2700억원, 케이티앤지는 약 2100억원 규모의 현금배당을 결정했다. 삼성전자는 지난달 21일 3분기 30조원 규모의 현금배당을 포함해 올해 총 90조~110조원 규모의 주주환원 계획을 발표했다.

고배당기업의 기업가치 제고 계획 공시도 확대됐다. 8월 말 기준 고배당기업에 해당해 기업가치 제고 계획을 제출한 기업은 총 633곳이다. 이 가운데 신규 공시 기업은 542곳, 기존 공시 기업은 91곳이다.

밸류업 관련 시장 지표도 상승세를 이어갔다. 지난달 31일 밸류업 지수는 3240.84포인트로 마감해 지난해 말 1797.52포인트 대비 80.3% 상승했다. 같은 기간 코스피 상승률은 61.8%, 코스피200 상승률은 76.9%였다.

밸류업 ETF 13종의 순자산총액은 8월 말 기준 3조5000억원으로 집계됐다. 최초 설정 당시와 비교하면 618.2% 증가한 규모다.

한편 거래소는 이달 지역 상장기업을 대상으로 '기업가치 제고를 위한 찾아가는 설명회'를 개최해 기업들의 공시 이행을 지원할 예정이다. 설명회는 오는 11일 서울을 시작으로 대구(14일), 부산(15일), 판교(16일), 대전(17일), 광주(18일) 등 6개 지역에서 열린다.

거래소는 소그룹 라운드테이블 등을 통해 고배당·저PBR·특례상장 기업들이 기업가치 제고 관련 제도 개선 내용을 이해하고 사전에 준비할 수 있도록 지원할 계획이다.

rkgml925@newspim.com