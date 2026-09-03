포스코그룹, 6개사 세 자릿수 신입 채용…AI·로봇 인재 확보

AI 핵심 요약beta
- 포스코그룹이 3일 하반기 신입 채용에 나섰다.
- 포스코홀딩스 등 6개사가 세 자릿수 인재를 뽑는다.
- AI·로봇 직무를 확대하고 16일 오후 3시 마감했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코그룹이 '트리플 코어' 전략을 이끌 미래 인재 확보를 위해 하반기 신입사원 채용에 나선다.
포스코그룹은 포스코홀딩스 미래기술연구원, 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코이앤씨, 포스코DX, RIST 등 6개 그룹사에서 세 자릿수 규모의 신입사원을 채용한다고 3일 밝혔다.
모집 분야는 생산·설비기술, 영업·마케팅, 안전·보건, AI 등 60여개 직무다. 특히 AI와 로봇 관련 직무를 확대했다. 포스코홀딩스 미래기술연구원은 로봇 인지·제어 연구원을, 포스코와 포스코DX는 제조·사무 AX 전문인력을 선발한다.
포스코는 인공지능을 활용한 현장 자동화와 업무 혁신을 담당하는 'AI 엔지니어' 직무도 신설했다. 지원자의 직무역량을 보다 자유롭게 평가하기 위해 기존 자기소개서 항목을 폐지하고 실제 수행 활동 중심의 '학내외활동' 항목으로 개편했다.
입사지원서는 16일 오후 3시까지 포스코 채용 홈페이지에서 접수한다.
포스코그룹은 이번 채용을 산업자원·전략자원·에너지자원을 축으로 한 '트리플 코어' 전략과 연계해 미래 사업을 이끌 인재를 확보한다는 계획이다.
chanw@newspim.com