코넥스협회, 법무법인 화우·린과 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 코넥스협회가 3일 화우·린과 협약했다.
- 회원사에 법률·세무 자문을 제공하기로 했다.
- 초기 벤처의 경영과 성장 지원에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코넥스협회는 3일 회원사의 분야별 자문 및 전문서비스를 제공하기 위해 법무법인 화우, 법무법인 린과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
코넥스협회에 따르면 법무법인 화우는 코넥스 회원사가 기업 경영 과정에서 직면하는 법률, 세무 분야의 현안에 효과적으로 대응할 수 있도록 전문적인 자문 및 서비스를 제공할 계획이다.
강성운 법무법인 화우 금융그룹장은 "코넥스시장은 초기 중소·벤처기업의 성장사다리이자 버팀목"이라며 "협회와의 긴밀한 협력을 통해 코넥스 회원사가 직면한 경영 현안에 효과적으로 대응하고, 안정적인 성장을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
법무법인 린은 코넥스 회원사의 법률, 세무 등 전문서비스 수요에 대응하여 회원사가 우수한 품질의 서비스를 이용할 수 있도록 협력할 계획이다.
임진석 법무법인 린 대표변호사는 "코넥스 기업은 성장 단계마다 투자유치, 지배구조, 규제 대응, 분쟁 예방, 상장 유지 등 다양한 경영 현안에 직면하게 된다"며 "법무법인 린은 단순한 법률자문을 넘어 기업의 성장 전략과 자본시장 이슈를 함께 고민하는 파트너로서 회원사들이 필요한 시점에 가장 적절한 해결책을 제공할 수 있도록 신속하고 실질적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.
황창순 코넥스협회 회장은 "기업에 요구되는 법률·세무 등 전문역량은 갈수록 고도화되고 있는 반면에 초기 중소·벤처기업이 이를 자체적으로 모두 확보하는 데에는 현실적인 어려움이 있다"며 "업무협약을 계기로 회원사들이 필요한 분야의 전문서비스를 활용함으로써 기업들이 본연의 경영활동과 기업가치 제고에 집중할 수 있도록 협회가 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
rkgml925@newspim.com