'역대 3위'로 더웠던 여름…40도 폭염·하루 654㎜ 폭우 '이상기후'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

폭염일수 평년의 2배·열대야 역대 두 번째

장마철 강수량 평년의 60%…남부는 폭염·가뭄

거제 나흘간 연강수량 절반 쏟아져…"지역 양극화·복합재해 뚜렷"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 여름은 기상 관측망이 전국에 확충된 1973년 이후 역대 3위로 더웠다. 40도 넘은 극한폭염 속에서 하루 강수량이 650㎜가 넘는 폭우가 쏟아지는 이상기후도 뚜렷했다.

3일 기상청이 발표한 '2026년 여름철 기후특성'을 보면 지난 6∼8월 전국 평균기온은 25.4도로 평년보다 1.7도 높았다. 역대 3위 기록이다. 1위는 지난해 25.7도다. 2위는 2024년 25.6도다.

2026년 여름철 기후특성 모식도. [자료=기상청]

월별 평균기온은 ▲6월 22.2도(7위) ▲7월 26.8도(3위) ▲8월 27.1도(2위)다. 북태평양고기압과 티베트고기압이 동시에 한반도에 영향을 미친 가운데 서풍에 의한 지형효과까지 더해지면서 경남을 중심으로 극심한 더위가 나타났다.

폭염은 7월 중순부터 본격화해 8월 상순까지 이어졌다. 전국 폭염일수는 21.5일이다. 평년 10.6일의 약 2배에 달했다. 열대야일수도 18.2일로 평년(6.5일)의 2.8배를 넘었다. 열대일수는 2024년 20.2일에 이어 역대 두 번째로 많았다.

올 여름 최고기온은 지난 8월 2일 양산에서 기록된 42.5도다. 종전 최고기온인 2018년 홍천 41.0도를 넘었다. 7월 하순부터 8월 상순까지 일최고기온이 39도 이상 오른 사례는 전국 13개 지점에서 총 42차례 발생했다. 이 역시 종전 최다였던 38차례(2018년)를 웃도다.

여름철 전체 강수량은 적었지만 지역과 시기별 편차는 컸다. 전국 강수량은 558.6㎜로 평년(727.3mm)의 76.1% 수준에 그쳤다. 강수일수도 31.2일로 평년보다 7.3일 적어 역대 여섯 번째로 적었다.

장마는 제주도와 남부지방은 6월 30일, 중부지방은 7월 1일에 각각 시작됐다. 장마철 전국 강수량은 218.6mm로 평년의 60.3% 수준에 그쳤다.

특히 남부지방과 제주도의 장마철 강수량은 평년 대비 각각 41.9%와 33.2%에 불과했다. 정체전선이 중부지방을 중심으로 형성되면서 '중부 호우·남부 폭염과 가뭄'의 지역 양극화가 뚜렷하게 나타났다.

일부 지역에 기록적인 폭우가 쏟아졌다. 지난달 17일 거제에서는 시간당 124.5mm 비가 내려 역대 극값을 경신했다. 하루 강수량도 654.3m로 전국 62개 관측 지점 가운데 역대 세 번째로 많았다.

거제에는 지난달 15일부터 18일까지 나흘 동안 총 968.1mm 비가 내렸다. 거제의 여름철 평년 강수량 935.1mm보다 많고, 평년 연강수량 1930.3mm의 절반에 해당하는 수준이다.

평균 해수면 온도는 24.3도로 최근 10년 중 가장 높았다.

이미선 기상청장은 "짧은 기간에 서로 다른 극한 현상이 동시에 또는 연이어 발생하거나 같은 시기에도 지역에 따라 다른 현상이 나타나는 등 기후변동성이 커졌다"며 "지역 양극화와 복합재해의 위험도 뚜렷해졌다"고 설명했다.

jason14@newspim.com