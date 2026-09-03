NH농협카드, Visa와 '2026 마마 어워즈' 초청 이벤트

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드는 3일 Visa와 마마 어워즈 초청 이벤트를 시작했다.
- 오는 30일까지 NH농협 Visa 개인카드로 10만원 이상 쓰면 응모된다.
- 총 19명에게 마마 어워즈와 엠카운트다운 혜택을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
MAMA 패키지 9명·엠카운트다운 방청권 10명 제공
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 Visa와 함께 '2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)' 초청 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.
이번 이벤트는 오는 30일까지 NH농협 Visa 개인 신용·체크카드 고객을 대상으로 진행된다. 비씨·선불·기프트·법인카드는 제외된다.
행사 기간 이벤트에 응모한 뒤 대상 카드로 합산 10만원 이상 이용하면 추첨 대상에 포함된다. 이용금액 10만원당 추첨 기회 1회가 주어지며 횟수에는 제한이 없다.
온라인몰과 대형마트, 가전 업종 이용금액은 실적을 2배로 인정한다. 이벤트 기간 NH농협-Visa 신용카드를 처음 발급받은 고객에게는 추첨 기회 5회를 추가로 제공한다.
추첨을 통해 총 19명에게 K-POP 관련 초청 혜택을 제공한다.
2026 마마 어워즈 패키지는 9명에게 제공되며 동반 1인을 포함해 총 18명이 참여할 수 있다. 패키지에는 마마 어워즈 2일 초대권과 레드카펫 행사 참여권 1회, 왕복 항공권, 5성급 W호텔 숙박권 등이 포함된다.
엠카운트다운 방청권은 10명에게 제공한다. 동반 1인을 포함해 총 20명이 오는 10월 22일 진행되는 엠카운트다운 현장을 관람할 수 있다.
이벤트 응모 방법과 자세한 내용은 NH pay와 NH농협카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.
NH농협카드 관계자는 "NH농협 Visa 카드를 이용하는 고객들에게 특별한 K-POP 문화 체험 기회를 제공하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 글로벌 브랜드사와 협업해 고객이 체감할 수 있는 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com