삼성전자, HBM 점유율 33%로 '껑충'…SK하이닉스와 격차 좁혔다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 2분기 HBM 점유율 33%로 뛰었다.
- SK하이닉스는 50%로 1위를 지켰다.
- 카운터포인트는 HBM4 확대를 전망했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성 1년 새 15%→33% 두 배 이상…HBM4 출하로 추가 확대 전망
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 글로벌 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 점유율을 크게 끌어올리며 1위 SK하이닉스와의 격차를 좁혔다.
SK하이닉스는 절반의 점유율로 선두를 지켰지만 전년 동기와 비교하면 14%포인트 하락했다.
3일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 글로벌 HBM 시장의 매출 기준 점유율은 SK하이닉스 50%, 삼성전자 33%, 마이크론 18%로 집계됐다.
SK하이닉스는 지난해 2분기 64%에서 3분기 56%, 4분기 57%, 올해 1분기 58%를 기록하며 줄곧 과반의 점유율을 유지했다. 다만 2분기에는 50%로 전분기보다 8%포인트 떨어졌다.
반면 삼성전자는 지난해 2분기 15%에서 3분기 23%로 올라선 뒤 4분기 22%, 올해 1분기 21%를 기록하다 2분기 33%로 뛰었다. 1년 만에 점유율이 18%포인트 상승하면서 SK하이닉스와의 격차도 49%포인트에서 17%포인트로 크게 줄었다.
마이크론은 지난해 2분기부터 올해 1분기까지 21%를 유지했으나 2분기에는 18%로 3%포인트 하락했다.
현재 HBM 시장 매출의 대부분은 HBM3E에서 발생하고 있다. 카운터포인트리서치는 HBM4 출하가 올해 하반기부터 본격화될 것으로 전망했다.
특히 삼성전자가 HBM4 출하를 확대하면서 향후 시장 점유율을 점진적으로 높일 것으로 내다봤다.
syu@newspim.com