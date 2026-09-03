대한항공, 무인기 기술교류회 개최…"피지컬 AI로 미래 전장 대응"

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 3일 부산서 무인기 기술교류회를 열었다.
- 산·학·연·관·군은 피지컬 AI 전환과 대드론 기술을 논의했다.
- 대한항공은 AI 무인기 실물과 MRO 솔루션을 공개했다.
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안두릴·KAIST 등 참여…차세대 무인기 생태계 협력 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공이 산·학·연·관·군과 함께 피지컬 인공지능(AI)을 기반으로 한 차세대 무인기 기술 발전 방향을 모색한다.
대한항공은 3일 부산 동래구 호텔농심에서 '2026 대한항공 무인기 기술교류회'를 개최했다고 밝혔다.
올해로 3회째를 맞은 이번 행사는 '피지컬 AI가 여는 미래 전장'을 주제로 4일까지 이틀간 진행된다. 임진규 대한항공 항공우주사업본부장과 김득봉 드론작전사령관, 정재권 항공우주시스템공학회장, 이만희 육군방공학교장 등을 비롯해 학계와 해외 무인기 제작업체, 국내 협력사 관계자 등 약 300명이 참석했다.
개회식에서는 'K-무인기 AI 전환(AX)을 위한 피지컬 AI 개발 방안'과 '대드론체계 및 핵심 기술 동향' 등을 주제로 기조연설과 초청강연이 진행됐다.
첫 번째 세션에서는 육·해·공군과 해병대, 한국국방연구원이 각 군의 미래전장 운용개념과 전력 발전 방향을 발표했다.
두 번째 세션에서는 대한항공이 개발 중인 무인기와 AI 관련 기술을 소개했다. 대한항공은 고속형 다목적 무인기 개발 현황과 AI 파일럿 개발 현황 등을 공개하며 미래 자율 방산 분야에서의 기술 개발 성과를 공유했다.
대한항공과 협업 중인 미국 방산기업 안두릴(Anduril)은 차세대 자율 방산 플랫폼을 소개했다. 한국산업기술평가원은 방산수출형 피지컬 AI 연구개발 정책을, KAIST는 유·무인 복합체계(MUM-T) 기술 기획 내용을 각각 발표했다.
행사장에는 대한항공이 개발 중인 피지컬 AI 기반 무인기 실물 기체도 전시됐다. 대한항공은 AI 파일럿 실증 비행체와 AI 항공정비(MRO) 솔루션, 다목적 무인기 등을 선보이고 관련 시연 영상도 공개했다.
4일 열리는 세 번째 세션에서는 '차세대 첨단 기술'을 주제로 파블로항공과 두산에너빌리티 등 관련 기업·기관이 국방무인체계 계열화·모듈화(K-MOSA), 군집 자율화, AI 항공 MRO 등의 기술 개발 현황을 공유할 예정이다.
대한항공은 이번 교류회를 계기로 국내 무인기 기술 생태계를 강화하고 관련 기관·기업과의 협력을 확대한다는 방침이다.
대한항공 관계자는 "피지컬 AI 기술을 무인기 플랫폼에 어떻게 적용할 것인지 산·학·연·관·군이 함께 고민하고 실전적인 기반을 다지는 자리"라며 "앞으로도 K-무인기 생태계를 구축하고 첨단 무인 전력을 강화하는 데 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com