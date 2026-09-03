NH투자증권, 안산 지역사회 취약계층 위한 '사랑의 쌀' 전달

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 3일 안산시청서 쌀 전달식을 했다.
- 안산WM센터는 총화상 포상금 전액을 기부했다.
- 본사도 매칭후원해 1000만원 상당 쌀을 마련했다.
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본사도 추가 후원금 보태 총 1000만원 상당 쌀 전달
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 3일 안산시청에서 지역사회 취약계층을 위한 '사랑의 쌀' 전달식을 진행했다고 밝혔다.
회사에 따르면 NH투자증권 안산WM센터는 농협중앙회 최고 권위의 상인 '총화상'을 수상하며 받은 포상금 전액을 기부하기로 했다. 총화상은 농협중앙회가 전 계열사를 대상으로 사업실적, 임직원 화합, 사회공헌 등을 종합 평가해 최우수 사무소에 수여하는 상이다.
NH투자증권 본사도 매칭그랜트 방식으로 포상금과 동일한 금액을 추가 후원해 총 1000만원 상당의 쌀을 마련했으며, 이는 안산시 관내 취약계층 가구에 전달될 예정이다.
배광수 NH투자증권 사장은 "포상금을 전액 기부하기로 뜻을 모아준 안산WM센터 직원들에게 감사하다"며 "작은 실천이 지역 이웃에게 도움이 되길 바라며, 앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
이민근 안산시장은 "NH투자증권의 따뜻한 나눔 덕분에 관내 취약계층이 한가위 명절을 앞두고 더욱 풍성하게 보낼 수 있게 됐다"며 "전달받은 쌀은 도움이 필요한 이웃들에게 잘 전달하겠다"고 밝혔다.
rkgml925@newspim.com