노동부·10대 그룹, 청년 일자리 확대 맞손…신규채용·인턴십 늘린다

AI 핵심 요약beta
- 정부와 주요 기업은 3일 청년 고용 확대를 논의했다.
- 신규 채용과 인턴십, 직무 경험 기회 확대에 뜻을 모았다.
- 정년연장·노조법·근로시간 제도 개선도 주문했다.
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기업들 "정년연장, 청년 채용 고려"…노조법 개선 건의
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 정부와 주요 기업들이 청년 고용 확대를 위해 신규 채용과 인턴십 등 일자리·직무 경험 기회를 늘리는 데 힘을 모으기로 했다. 기업의 채용 여력을 높이기 위해 정년연장과 개정 노조법, 근로시간 제도 등 노동 현안에 대한 제도 개선 필요성도 논의했다.
한국경제인협회는 3일 서울 여의도 FKI타워에서 김영훈 고용노동부 장관과 류진 한경협 회장, 삼성·SK·현대차·LG 등 주요 10대 그룹 최고인사책임자(CHO)가 참석한 가운데 간담회를 개최했다고 밝혔다.
류진 회장은 "청년 일자리 문제는 '2인3각 달리기'처럼 정부와 기업이 보조를 맞춰야 해결할 수 있다"며 "정부가 AI 시대에 걸맞은 제도를 마련하면 경제계는 신규 채용과 인턴십 등 청년 일자리와 일 경험 기회를 확대하겠다"고 말했다.
김 장관은 "10대 그룹은 우리 경제의 주력 산업을 이끌며 좋은 일자리를 만들어왔다"며 청년 고용 개선에 동참해 달라고 당부했다. 특히 청년들이 AI 등 첨단산업에서 역량을 키울 수 있도록 'K-뉴딜 아카데미'와 취업 연계 플랫폼 '플레이그라운드'에 기업들의 적극적인 참여를 요청했다.
주요 그룹들은 신규 채용과 인턴십, 교육 프로그램을 확대하고 지역의 인력 미스매치를 줄이기 위해 지역인재 양성과 채용 연계를 강화할 필요가 있다는 데 공감했다. 한경협도 주요 회원사와 지역 거점별 채용설명회를 열 계획이다.
노동 현안도 논의됐다. 주요 그룹들은 정년연장 과정에서 청년 채용 여력과 기업의 인력·임금 구조를 함께 고려해야 한다고 강조했다. 고령자 계속고용을 위해 임금피크제·직무급 등 임금체계 개편과 탄력적인 인력 운영이 필요하다는 의견도 제시했다.
아울러 개정 노조법 시행에 따른 현장의 불확실성을 해소하고 업종·직무 특성을 반영한 근로시간 제도 개선이 필요하다는 의견도 정부에 전달했다. 한경협은 이날 논의를 토대로 청년 고용 지원과 계속고용, 노동시장 제도 개선 과제를 구체화해 정부에 건의할 예정이다.
syu@newspim.com