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中 로보택시 이미 도로 달려···韓은 테스트만…"기술보다 상용화 격차"

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AI 핵심 요약

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  • 국내 자율주행이 3일 상용화 환경 부족으로 뒤처졌다.
  • 중국은 2000대 안팎 로보택시로 유료운송을 확장했다.
  • 국내도 실증 넘어 유상운송 통로를 열어야 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

위라이드·포니AI 2000대 안팎 운영
현대차는 광주 실증차 200대 투입
"해외 기술 도입도 현실적"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = "국내 자율주행이 중국과 미국보다 뒤처진 가장 큰 이유는 기술력보다 '상용화 환경'에 있다"

국내 자율주행 산업이 기술 실증을 넘어 유상 운송과 대규모 서비스 운영으로 전환할 수 있을지 시험대에 섰다. 현대자동차그룹과 42dot, 라이드플럭스, 오토노머스에이투지 등은 자율주행 핵심 기술과 실제 도로 데이터를 축적하고 있지만, 일반 승객이 호출해 이용하는 대규모 무인 로보택시 시장은 아직 열리지 않았다.

반면 위라이드와 포니AI 등 중국계 기업은 2000대 안팎의 글로벌 로보택시 운행망을 기반으로 유료 운송과 차량 공급, 호출 서비스 운영을 병행하고 있다. 국내외 격차가 알고리즘 자체보다 전용차 양산과 운행 허가, 서비스 운영, 데이터 활용을 연결하는 상용화 체계에서 벌어지고 있다는 분석이다.

지커 009 자율주행 화면. [사진=이찬우 기자]

◆中은 2000대 안팎 플릿…韓 기술 있어도 데이터 부족

3일 자율주행 업계에 따르면 위라이드는 지난 7월 31일 기준 전 세계에서 약 3400대의 레벨4 자율주행 차량을 운영하고 있다. 이 가운데 로보택시는 1800대 이상이다. 중국 내 로보택시의 차량당 일평균 운행 건수도 올해 2분기 21건을 넘어섰다.

포니AI의 로보택시 차량은 지난 6월 말 기준 1975대로 늘었다. 올해 2분기 로보택시 서비스 매출은 약 1210만달러로 전년 동기보다 691.2% 증가했다. 중국계 업체들이 기술 검증을 넘어 유료 운송과 차량 공급으로 매출을 창출하는 단계에 진입한 것이다.

다만 수익성이 완전히 검증된 것은 아니다. 위라이드는 올해 2분기 약 5910만달러의 순손실을 기록했고 포니AI도 약 4540만달러의 순손실을 냈다. 차량과 매출은 빠르게 늘고 있지만 막대한 연구개발비와 운행 비용을 감당할 수 있는 사업모델을 확립하는 과정에 있다.

이호근 대덕대 미래자동차과 교수는 "우리나라도 인지와 판단, 제어 등 핵심 기술 자체가 크게 부족한 것은 아니다"며 "문제는 실제 도로에서 충분한 데이터를 확보하고 다양한 상황에서 반복적으로 검증하면서 기술을 고도화할 기회가 상대적으로 적다는 점"이라고 진단했다.

국내 기업들도 기술 개발에서는 성과를 내고 있다. 현대차·기아는 올해 하반기 광주 자율주행 실증사업에 양산차 기반 차량 약 200대를 공급하고 자체 자율주행 솔루션 '아트리아 AI'를 실증한다. 광산구와 북구, 서구 일부에서 시작해 2027년 광주 5개 자치구 전역으로 운행 범위를 넓힐 계획이다.

현대차그룹의 글로벌 소프트웨어센터인 42dot은 차량 운영체제와 맵리스 기반 엔드투엔드 자율주행 AI를 개발하고 있다. 현대차는 2028년 첫 양산형 소프트웨어 중심 자동차(SDV)에 레벨2+ 자율주행 기술을 적용한 뒤 양산차에서 확보한 데이터를 활용해 레벨4까지 단계적으로 확대한다는 구상이다.

현대차그룹이 연간 700만대 이상 판매하는 글로벌 양산차를 데이터 수집 기반으로 활용할 수 있다는 점은 강점이다. 다만 레벨4 로보택시를 곧바로 대규모 운영하는 중국 업체와 달리 양산차의 운전자 보조 기능부터 적용 범위를 넓히는 점진적인 전략에 가깝다.

스타트업은 제한된 자본과 차량으로 상용화 가능성을 검증하고 있다. 라이드플럭스는 지난 7월 한진과 25톤 트럭을 활용한 국내 첫 자율주행트럭 유상 화물운송을 시작했다. 안전요원이 동승하고 주 2회, 편도 116㎞ 구간을 운행하는 제한적인 서비스지만 정부 대상 실증에서 기업 대상 유료 운송으로 사업 범위를 넓혔다.

오토노머스에이투지는 지난 5월 기준 누적 자율주행거리 약 102만㎞를 기록했다. 레벨4 무인 셔틀 '로이(ROii)'의 누적 탑승객도 1만명을 넘어섰다. 카카오모빌리티와 에이투지는 올해 말까지 로이 10대를 정부와 공공기관, 운송사업자 등에 투입하고 2030년까지 100대 이상 규모의 서비스를 시작한다는 목표를 제시했다.

이 교수는 "국내 기업과 중국 기업의 차이를 단순히 한국 기술이 몇 년 뒤처졌다고 표현하는 것은 적절하지 않다"며 "알고리즘 하나의 성능보다 실도로 데이터의 양과 다양성, 운행 지역과 서비스 운영 경험에서 발생한 격차로 보는 것이 정확하다"고 설명했다.

[AI 인포그래픽=이찬우 기자]

◆외산 도입도 현실적…'실증→유상운송' 통로 열어야

자율주행 AI는 공사 구간과 돌발 보행자, 불법 주정차, 기상 악화 등 예측하기 어려운 상황을 반복해서 학습해야 한다. 운행 차량과 지역이 늘어날수록 다양한 데이터를 확보할 수 있고, 기술 개선이 다시 서비스 확대를 이끄는 선순환이 만들어진다.

중국 업체들은 완성차 기업과 전용 로보택시를 공동 개발해 조향과 제동, 전원, 통신의 이중화 구조를 생산 단계부터 적용하고 있다. 지방정부의 무인 운행 허가와 호출 플랫폼도 결합해 차량 원가 절감과 서비스 확대를 동시에 추진한다.

반면 국내에서는 완성차 업체와 자율주행 소프트웨어 기업, 호출 플랫폼과 지도 사업자가 분리돼 있다. 완성차 업체는 대량 판매가 가능한 레벨2+ 기술에 우선순위를 두고, 레벨4 스타트업은 차량을 대규모로 제작할 자본과 판로가 부족하다. 실증 성과가 있어도 유상 운송과 무인 운행 허가가 개별 사업 단위로 이뤄지면 서비스 규모를 키우기 어렵다.

이 교수는 포니AI와 같은 해외 기술 도입에 대해 "자율주행은 반드시 모든 기술을 처음부터 국내에서 개발해야 하는 분야는 아니다"며 "검증된 기술로 상용화를 앞당기고 국내 도로와 교통환경에 맞는 데이터를 축적하는 것도 현실적인 선택"이라고 평가했다.

다만 그는 "단순히 기술을 사오는 수준에 그쳐서는 안 된다"며 "핵심 알고리즘과 데이터에 대한 국내 역량을 확보하는 조건부 협력이 바람직하다"고 강조했다.

해외 기술을 도입하더라도 국내 운행 데이터의 저장 위치와 재학습 권한, 차량 제어 인터페이스 접근권을 계약과 인허가 조건에 명시할 필요가 있다. 원격관제와 무선 업데이트의 안전 책임, 사고조사 자료 제출 의무와 국내 기업의 공동개발 참여도 구체화해야 한다.

이 교수는 "한국이 실증 중심 구조에서 벗어나려면 가장 먼저 실증에서 상용화로 이어지는 제도적 통로를 만들어야 한다"며 "일정한 안전 기준을 충족한 기업에는 실제 승객을 태우고 유료 서비스를 운영할 수 있도록 규제를 단계적으로 완화하고, 정부도 규제기관에 머무르기보다 초기 시장을 만들어주는 역할을 해야 한다"고 말했다.

chanw@newspim.com

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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