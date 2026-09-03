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AI 장편드라마 위성TV 시청률 1위, 中 'AI 영상' 대중화 가속

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AI 핵심 요약

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  • 중국서 AI 장편드라마가 3일 황금시간대 1위를 했다
  • AI 영상 상업화 기대에 단막극·콘텐츠주가 급등했다
  • 중국은 제작·심사·방송 동시진행으로 산업 전환했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국에서 인공지능(AI)으로 제작한 장편드라마가 처음으로 위성TV 황금시간대 시청률 1위를 기록하면서 AI 영상 콘텐츠가 시험 단계를 넘어 본격적인 상업화 국면에 진입하고 있다. 관련 기대감이 커지면서 중국 A주 증시에서는 단막극·영상 콘텐츠 관련 종목들이 강세를 보였다.

3일 중국 증시에서 단막극(숏드라마) 테마주가 일제히 상승세를 나타냈다. 환루이세기(欢瑞世纪)는 4거래일 연속 상한가를 기록했고, 보나영화는 4일 중 3일 상한가를 나타냈다. 신주네트워크도 상한가를 기록했으며 망고미디어,대성문화, 중광천택, 광선미디어 등 관련주도 동반 상승했다.

직접적인 계기는 중국 최초의 AIGC(생성형 인공지능 콘텐츠) 장편드라마 '후서유기(后西游记)'다. 이 작품은 지난달 31일 오후 6시 망궈(芒果)TV에서 첫선을 보인 데 이어 오후 8시 후난위성TV 황금시간대에 방영됐다. 후난위성TV에 따르면 첫 방송 실시간 시청률은 같은 시간대 성급 위성TV 가운데 1위를 기록했다.

총 30부작으로 회당 40분인 '후서유기'는 실제 배우 없이 AIGC가 화면과 인물 연기를 모두 구현한 작품이다. 중국의 AI 영상 생성 기술인 시댄스(Seedance) 2.0과 2.5가 기술 지원에 참여했다.

특히 '방송·영상산업 21개 조치' 발표 이후 중국에서 처음으로 제작과 심사, 방송을 동시에 진행하는 방식이 적용됐다. 제작진은 이를 통해 제작 및 방영 기간을 단축하는 동시에 심사 결과와 시청자 반응을 실시간으로 반영해 줄거리를 수정할 수 있다고 설명했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진=21세기경제보도.  2026.09.03 chk@newspim.com

AI 영상 콘텐츠는 이미 빠르게 확산되고 있다. 올해 2월에는 중국 최초의 문생성 영상 AI 애니메이션 '천추시송'이 CCTV-1에서 방영됐고, 3월에는 AI를 활용한 전 과정 제작 영화가 미국 로스앤젤레스에서 공개됐다.

또 7월에는 중국 최초의 인증을 받은 AIGC 온라인 영화가 등장했으며, 8월에는 '영혼의 나룻배' AI 장편 두 편이 정식 방영돼 온라인 영화·드라마 시장에 진입했다.

시장 규모도 급성장하고 있다. '2026 중국 네트워크 시청각 발전 연구보고서'에 따르면 지난해 중국에서 AI로 생성된 영상·음성 콘텐츠는 20억건을 넘어 1년 전보다 14배 이상 증가했다. 또 올해 1분기 중국에서 새로 출시된 마이크로 단막극은 약 12만8000편에 달했으며, 이 가운데 AI 단막극 비중이 95%를 넘었다.

증권업계는 AI가 단막극에서 검증한 비용 절감과 제작 효율화 모델이 장편영화와 드라마 등 전체 영상산업으로 확대될 것으로 보고 있다. 중신증권은 향후 콘텐츠가 일반적인 대중 콘텐츠와 전문 분야 콘텐츠, 대형 히트작 등으로 세분화되고, 산업의 중심도 단순 제작에서 IP 개발·운영으로 이동할 것으로 전망했다.

AI의 가장 큰 장점은 비용 절감이다. 중금공사에 따르면 AI를 활용하면 장면 콘셉트 제작과 사전 시각화 작업 등을 통해 미술 준비기간을 수개월에서 수주로 줄일 수 있다. 특히 제작 단계가 영화·드라마 전체 비용의 70~80%를 차지하는 만큼 AI의 비용 절감 효과가 클 것으로 예상된다.

가상 촬영기지를 활용하면 세트 구축 비용을 최대 85% 줄이고, 디지털 배우의 원화·모델링 비용은 80%까지 낮출 수 있으며, 특수효과 제작 기간도 최대 40% 단축할 수 있다는 분석이다.

중국 영상산업에서 AI는 이제 단순한 제작 보조기술을 넘어 콘텐츠 생산과 유통 구조 자체를 바꾸는 핵심 기술로 부상하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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