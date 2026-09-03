온코닉테라퓨틱스 '자큐보', 헬리코박터 제균요법 국내 3상 승인

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환자 414명·24개 기관서 임상 진행

자큐보 3제요법과 란소프라졸 3제요법 비교

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스의 P-CAB 계열 신약 '자큐보'(성분명 자스타프라잔)가 헬리코박터 파일로리 제균요법으로 적응증 확대에 나선다.

온코닉테라퓨틱스는 자큐보의 헬리코박터 파일로리 제균요법 적응증 확보를 위한 임상 3상 시험계획(IND)을 식품의약품안전처로부터 승인받았다고 3일 밝혔다.

자큐보정 제품 이미지 [사진=제일약품]

이번 임상은 헬리코박터 파일로리 양성 환자 414명을 대상으로 국내 24개 기관에서 진행된다.

자큐보와 아목시실린, 클래리트로마이신을 병용하는 3제요법과 기존 란소프라졸 기반 3제요법의 유효성과 안전성을 비교 평가한다. 환자들은 2주 동안 하루 두 차례 약물을 투여받으며 투여 종료 후 최소 4주가 지난 시점에 제균 여부를 확인한다.

자큐보는 현재 미란성 위식도역류질환과 위궤양 치료 적응증을 확보하고 있다. 회사는 헬리코박터 파일로리 제균요법을 비롯해 비미란성 위식도역류질환 치료, 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법, 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 유발 소화성 궤양 예방요법 등으로 적응증을 확대하기 위한 임상 3상을 진행하고 있다.

헬리코박터 파일로리 제균요법 임상은 중국에서도 진행 중이다. 중국 파트너사 리브존제약은 지난 5월 첫 환자 투약을 시작했다. 중국에서는 현지 표준치료에 맞춰 자스타프라잔과 아목시실린, 클래리트로마이신, 비스무트를 병용하는 4제요법을 평가하고 있다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "국내와 중국에서 제균요법 임상 3상을 추진해 자큐보의 적응증을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com